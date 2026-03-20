В Ярославле начался поиск подрядчика для благоустройства «Стрелки»

В Ярославле объявлен открытый конкурс по поиску подрядной организации для первого этапа благоустройства парка «Стрелка». Соответствующая информация отражена на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта определена в размере 64 млн руб. Работы первого этапа разделены на три периода. Первый включает в себя подготовительные работы (демонтаж покрытий, лестниц и подпорных стен). Он продлится до 1 июля 2026 года. Дорожным покрытием рабочие должны заниматься в период с 15 июня до 31 июля. Установка малых архитектурных форм продлится с 16 июля по 15 августа.

Запланирована также вырубка трех сосен, посадка деревьев (ива, ель, рябина) и кустарников, в частности в живую изгородь, а также однолетних цветов в бетонные вазоны. На Стрелке установят радиусные качели с диваном, перголы, скамейки, урны, велопарковки, скамеек на подпорную стенку.

Заказчиком благоустройства выступает МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля. Итоги торги подведут 10 апреля.

Благоустраивать парк «Стрелка» будут два года. Всего на объект планируется потратить 300 млн руб.

Алла Чижова