Российские силы ПВО за шесть часов сбили 91 беспилотник

Российские средства ПВО в период с 14:00 до 21:00 мск уничтожили 91 беспилотник ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дроны сбивали в небе над Брянской, Калужской, Смоленской, Белгородской и Московской областями. По словам главы муниципального округа Татьяны Витушевой, три БПЛА уничтожены над Истрой. Еще 21 — на подлете к Москве, писал мэр столицы Сергей Собянин.

В ночь на 20 марта над регионами России сбиты 26 дронов. Больше всего — 14 БПЛА — над Краснодарским краем.