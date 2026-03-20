«Металлоинвест» разместил облигации на 60 млрд рублей

«Металлоинвест» закрыл книгу заявок по размещению четырехлетних биржевых облигаций на 60 млрд руб. В ходе подписки спрос превысил планируемый объем в 2,9 раза. В результате купонная ставка была снижена с первоначального ориентира — ключевая ставка (КС)+190 б. п. — до финального уровня — КС+175 б. п.

За последние два месяца это второе крупное размещение облигаций металлургической компании. В начале февраля «Металлоинвест» привлек 75 млрд руб. сроком на четыре года и ставкой КС+185 б. п.

Организаторами размещения выступили Альфа-банк, ВБРР, Газпромбанк, банк ПСБ, Совкомбанк, Т-Банк, МТС-банк, банк «Держава», инвесткомпания «Джи Ай Солюшенс». Техническое размещение на Московской бирже планируется 26 марта.