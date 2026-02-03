«Металлоинвест» разместил облигации на 75 млрд рублей

«Металлоинвест» разместил первый выпуск облигаций в формате флоатера в этом году. Холдинг привлек рекордные 75 млрд рублей со сроком обращения четыре года. Техническое размещение на Московской бирже запланировано на 9 февраля.

Размещение стало крупнейшим за последние 12 месяцев корпоративным рублевым выпуском с плавающей ставкой и сроком обращения более трех лет. Купонный доход будет выплачиваться каждые 30 дней.

«Металлоинвест проактивно управляет своим портфелем заимствований. Сегодня был размещен рекордный по объему выпуск для компании. Мы благодарны инвесторам за проявленный интерес к нашему новому размещению»,— заявил заместитель генерального директора — финансовый директор холдинга Алексей Воронов.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс, Банк ДОМ.РФ, Локо-Банк, МКБ, МТС-Банк, банк Синара, Совкомбанк, Т-Банк. Агент по размещению — Газпромбанк.