Что и требовалось продавать

Снижение ключевой ставки Банком России на 0,5 п. п. заставило инвесторов зафиксировать прибыль на ожидаемом решении. При этом индекс Московской биржи снизился по итогам торгов 20 марта на символические 0,14%. Внимание рынка на данный момент сосредоточено на эскалации конфликта на Ближнем Востоке: рост цен на углеводороды и прерывание цепочек поставок поддерживают акции российских экспортеров. Участники рынка даже не исключают роста индекса к уровню 3 тыс. пунктов к концу квартала.

По итогам торгов 20 марта индекс Московской биржи закрылся на 0,14%, до 2864,89 пункта. На очередное смягчение денежно-кредитной политики Банка России (снижение ключевой ставки на 0,5 п. п., до 15%) инвесторы отреагировали фиксацией прибыли. Впрочем, без особого ажиотажа: объем торгов составил около 60 млрд руб., вдвое меньше, чем в предыдущий день.

Во многом символическое снижение индекса связано с тем, что решение регулятора полностью совпало с консенсусом аналитиков.

«Нет неожиданности для рынка — нет сильных движений»,— отмечает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Иван Ефанов.

«ЦБ сохранил умеренно мягкий сигнал по ставке, что хорошо для рынка, но инвесторы пока мало закладывают это в цены бумаг, так как главной темой для них на данный момент является топливный кризис из-за войны на Ближнем Востоке»,— объясняет руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.

При этом регулятор отметил, что снижение могло быть и сильнее, однако опасения были связаны с неопределенностью в отношении влияния конфликта на Ближнем Востоке на мировую экономику. «В краткосрочном периоде основной канал влияния на российскую экономику — это более высокие цены на нефть и ряд других товаров российского экспорта»,— отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Как указывает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвеста» Никита Бредихин, высокие цены на углеводороды и ослабление рубля поддерживают акции российских экспортеров. По данным Investing.com, котировки нефти Brent третий день подряд превышают уровень $100 за баррель, достигая порой $110 за баррель, то есть находятся вблизи максимальных значений с июля 2022 года. Спред российской нефти Urals сократился до минимума, и котировки также приблизились к круглой отметке.

При этом внебиржевой курс доллара накануне обновил максимум с апреля 2025 года, поднимаясь вплотную к 89,9 руб./$.

Даже с учетом коррекции в пятницу курс остается вблизи максимальных отметок за полгода. Причем 20 марта акции российских производителей нефти и газа выросли в цене в пределах 0,5%, однако с начала марта некоторые из них (НОВАТЭК, «Роснефть») прибавили 16–25%. Подорожали за три недели и акции производителей удобрений («Фосагро» и «Акрон») из-за роста на СПГ и сокращение поставок сырья. С учетом дальнейшего снижения ставки и высоких цен на нефть у индекса Московской биржи есть шансы «для дальнейшего повышения к 3 тыс. пунктов до конца квартала», считает госпожа Малых.

Закрепиться выше этого уровня будет сложно «при отсутствии прорывов в мирных переговорах по Украине», отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Помимо этого, игра на повышение может сдерживаться укреплением рубля, так как поступления от возросших сырьевых цен могут оказать значимую поддержку национальной валюте в апреле—мае, отмечает Никита Бредихин. В ЦБ также настроены осторожно, отмечая, что в долгосрочной перспективе ситуация на Ближнем Востоке «может привести к повышению инфляции в странах—импортерах энергоресурсов и нарушению цепочек поставок». Все это вынуждает ЦБ «оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», но не гарантирует, что «это снижение будет автоматическим», заявила госпожа Набиуллина. В дополнение к этому, как указывает госпожа Малых, в настоящее время на рынке акций «мало новой ликвидности, чтобы отыграть продолжающееся смягчение ДКП», учитывая, что большинство инвесторов «по-прежнему держат средства в основном на депозитах и облигациях, пока ставки все еще высокие».

Андрей Ковалев