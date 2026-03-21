У вездеходов все идет по рейдам

Документы и права у водителей вездеходов, болотоходов, тракторов и другой спецтехники в лесу будут проверять сотрудники Гостехнадзора — по аналогии, как это делают инспекторы ГИБДД на обычных дорогах. Соответствующий законопроект подготовило правительство. По оценкам Минпромторга, более 40 тыс. вездеходных машин сейчас находятся в серой зоне (в том числе без регистрации) и никак не контролируются вне дорог. Для того чтобы инспекторы Гостехнадзора могли проверять документы, в закон о самоходных машинах вводится понятие «постоянный рейд».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального закона, направленного на усиление контроля за самоходными машинами. К ним относится разнообразная спецтехника —уборочная, дорожная, сельскохозяйственная, строительная, а также квадроциклы, вездеходы, болотоходы и другие внедорожные машины. Все они регистрируются в региональных органах Гостехнадзора, они же выдают права тракториста-машиниста, необходимые для управления.

Сейчас, если самоходная машина движется по дороге общего пользования, проверить документы у водителя может ГИБДД. При движении машин в лесу, поле или по пересеченной местности контроль переходит к инспекторам Гостехнадзора, но их права сильно ограничены.

С принятием федерального закона №248 о государственном контроле в 2020 году (этот документ, напомним, принимался для снижения нагрузки на бизнес) каждое «контрольно-надзорное мероприятие» нужно согласовывать с прокуратурой.

Правительство предлагает упростить этот процесс. В действующем законе прописано, что органы Гостехнадзора проводят «региональный государственный контроль» состояния и эксплуатации самоходных машин. Теперь в рамках этого контроля инспекторы смогут проводить проверки в виде так называемых постоянных рейдов, которые уже не надо согласовывать с прокуратурой. Это позволит на постоянной основе (по аналогии с тем, как это делает ГИБДД) выявлять факты езды на технике без регистрации, водительских прав, уплаты утильсбора и т. д.

Проект закона был разработан Минпромторгом и обсуждался на regulation.gov.ru в 2025 году. В пояснительных материалах ведомство отмечало: существующая практика приводит к рискам «причинения вреда жизни и здоровью людей в результате эксплуатации небезопасной техники». «При этом самый проблемный сегмент — это внедорожная техника. В серой зоне больше года почти 40 тыс. машин, почти треть от вышедших в обращение в последние годы»,— говорилось в документе.

По данным правительства РФ, по состоянию на 25 августа 2025 года (более свежих данных в законопроекте не приводится) в органах Гостехнадзора было зарегистрировано 3,8 млн самоходных машин, за год парк увеличился почти на 10%. Одновременно с этим, по данным АО «Электронный паспорт» (администратор системы электронных паспортов), с ноября 2022 года по январь 2026 года в обращение вышли более 680 тыс. новых самоходных машин. 253 тыс. из них все еще не поставлена на учет более года, при этом могут свободно эксплуатироваться. По данным из 45 регионов, в 2024 году техосмотр прошли меньше половины всех машин. В 2023 году в 15 субъектах было выявлено 381 поддельное водительское удостоверение.

На этапе обсуждения к законопроекту возникли замечания у Минэкономики: ведомство указало на рост расходов регионов из-за введения новых видов проверок. Минпромторг провел дополнительный анализ и посчитал, что субъекты за счет усиления контроля в теории смогут даже пополнить бюджет.

Ведомство приводит статистику: в 2022–2024 годах в ходе плановых проверок юрлиц было выявлено 5,9 тыс. незарегистрированных машин и 56,1 тыс. машин, не прошедших ТО.

С учетом того, что размер госпошлины за регистрацию составляет 4 тыс. руб., а за прохождение техосмотра — 400 руб., суммарный доход регионов (если бы нарушители выполнили свои обязанности) составил бы 46,3 млн руб.

Глава экспертного центра Probok.ru Александр Шумский поддержал правительственный законопроект, заметив, что не все инспекторы ГИБДД знают, какие документы должны быть при себе у водителя самоходной машины. «Тут есть другая проблема: люди самоходные машины на учет не ставят, потому что на них очень высокие налоги,— отмечает господин Шумский.— У этой техники часто бывают двигатели высокой мощности, в результате она фактически приравнивается чуть ли не к роскоши. Надо платить ежегодно большую сумму, а ездишь всего три месяца в году во время сезона. По этой же причине никто техосмотр и не проходит».

Иван Буранов