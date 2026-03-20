Прокуратура призвала конфисковать имущество арестованного главы Минздрава Кубани

Прокуратура подала в суд антикоррупционный иск об обращении в доход государства имущества министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова. Его арестовали по делу о мошенничестве и обвинили во взятках. Подготовка к судебному разбирательству назначена на 23 марта, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Октябрьского районного суда Краснодара.

Евгения Филиппова арестовали 18 марта на два месяца. Как стало известно «Ъ», правоохранительные органы нашли у министра, его родственников и аффилированных лиц незаконное имущество более чем на 1 млрд руб. В собственности министра обнаружили 21 квартиру, семь апартаментов, 11 нежилых помещений, девять земельных участков, четыре гаража, три машино-места и два частных дома. Часть активов, по версии следствия, была оформлена на родственников и подставных лиц.

Обыски в Минздраве Краснодарского края прошли еще в январе. Источники «Ъ» в силовых структурах не исключают, что дело министра связано с расследованием в отношении бывшего вице-губернатора Анны Миньковой. Ее обвинили в покупке недвижимости и авто на коррупционные доходы. Генпрокуратура призвала конфисковать активы госпожи Миньковой на сумму 338 млн руб. Следователи полагают, что Евгений Филиппов мог быть осведомлен о ее преступлениях.

