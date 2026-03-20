Госконтент впадает в детство

ИРИ планирует выделить более 5 млрд руб. до 2027 года на создание сериалов, анимации и игр для детей до 14 лет. Планируется, что контент будет «прививать определенные ценности», в том числе он направлен на развитие социальных навыков и критического мышления. Аналитики говорят, что на рынке есть огромный спрос не на детский, а на семейный контент, который образовался после ухода из страны иностранных мейджоров.

В 2026-2027 годах Институт развития интернета (ИРИ) выделит 5,1 млрд руб. на 35 проектов для детей до 14 лет: 11 игровых сериалов, 18 анимационных сериалов и 6 мобильных игр, рассказали “Ъ” в институте. «Все они нацелены на то, чтобы сочетать развлекательные приемы и механики с развитием эмоционального интеллекта, социальных навыков и критического мышления у юных зрителей. Нужны талантливые истории, которые интересны детям и в то же время будут прививать им определенные ценности и нормы»,— приводит пресс-служба ИРИ слова гендиректора Алексея Гореславского. При этом ранее ИРИ заявлял, что всего в 2025–2027 годах планировал выделить 22,6 млрд руб. на создание национального контента, писал ТАСС.

Среди прочего средства выделены на следующие проекты:

сериал «Меняй места!»: дети из разных регионов во время путешествия в Крым находят волшебный артефакт, который позволяет им путешествовать по разным городам и изучать их достопримечательности;

анимационный сериал «Как хитрый лис с зайцами урожай делил. Второй сезон»: продолжение первого в России нейроанимационного сериала о многодетной семье потомственных фермеров Зайцевых и их соседе — лисе Германе;

игра «Бодо против троллей»: образовательно-приключенческий симулятор с персонажами популярного мультсериала «Бодо-Бородо», в котором герои защищаются от вирусов и троллей. Центральная часть игрового цикла — мини-игры по информационной безопасности, созданные при участии экспертов из «Лаборатории Касперского».

«Объем финансирования — в среднем около 145 млн руб. на проект — скорее умеренный. Для сравнения, бюджет семейного фильма "Последний богатырь: Посланник тьмы" составил около 450 млн руб., то есть отдельные успешные проекты могут стоить в несколько раз дороже»,— оценивает консультант практики «Государственных и социальных инициатив» «Рексофт» Анна Тарасенко. По ее словам, выделенных средств достаточно для создания качественного контента, «но многое будет зависеть от сильной идеи, проработанного сценария и грамотного продвижения».

«На рынке есть огромный спрос не на детский, а на семейный контент. С уходом мейджоров, которые обеспечивали регулярное поступление таких фильмов в прошлом, нишу стараются заполнить российские. Отсюда столько сказок в прокате»,— объясняет директор департамента новых технологий J’son and Partners Consulting Дмитрий Колесов. При этом, по его словам, «чисто детский контент имеет свои особенности»:

«Для 10–15-летних пока есть единичные примеры сделанных и вышедших мультфильмов, тогда как для дошкольников же, наоборот, их переизбыток».

Вместе с ростом спроса на детский контент усиливается интерес к отечественным и «безопасным» форматам, добавляет госпожа Тарасенко: «Родители все чаще выбирают локальный и развивающий контент, обращая внимание на его смысловую наполненность и соответствие ценностям. В итоге выбор аудитории сегодня определяется не только интересами детей, но и под влиянием родителей, а также тем, как контент представлен и продвигается на цифровых платформах».

Алексей Жабин