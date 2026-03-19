Белгородские власти хотят защитить жителей приграничья антидроновыми коридорами

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, Белгородская область сейчас изучает практику новых регионов РФ, где для защиты от БПЛА вдоль автодорог создали так называемые «антидроновые коридоры». Начать строительство инфраструктуры на приграничных территориях планируют, когда позволят погодные условия — сойдет снег и просохнет грунт. Об этом глава региона рассказал в ходе прямой линии 19 марта. Работа, по его словам, предстоит «крайне сложная» из-за угрозы беспилотников, особенностей рельефа и наличия подземных коммуникаций.

«Безусловно, такие коридоры нам ставить нужно. Никто не говорит, что сегодня существует единая система безопасности, которая дает стопроцентную гарантию. Но есть большое количество элементов, которые в комплексе снижают риски погибнуть. И вместе это приносит результат. Каждая спасенная жизнь окупает все затраты»,— подчеркнул господин Гладков.

В регионе также прорабатывают вопрос использования бронеавтомобилей для перевозки граждан по наиболее опасным направлениям. В частности, сейчас идет передача двух бронеавтомобилей главе Грайворонского округа Дмитрию Панкову. До конца марта поступит 13 машин, которые распределят между подразделениями «Орлан» и «Барс-Белгород». Еще порядка 20 автомобилей планируют выдать в апреле, и, по словам господина Гладкова, ведутся переговоры о выделении еще 18 машин с крупным предприятием.

«В первую очередь наши группы сопровождения вывозят людей в безопасные зоны муниципалитетов, сопровождают грузы, коммунальные и аварийные службы. Мы отдаем себе отчет — даже защищенные бронеавтомобили, к сожалению, горят. Но они защищают и снижают риски гибели и мирных жителей, и тех, кто с оружием в руках защищает область. Парк бронеавтомобилей будет расти»,— заявил губернатор.

По данным правительства Белгородской области, сейчас антидроновыми сетками в приграничных муниципалитетах оснащены 276 объектов — 194 соцучреждения и 82 многоквартирных дома.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в ходе прямой линии Вячеслав Гладков также ответил на вопросы об отсутствии мобильного в Белгородской области. Он пояснил, что отключения происходят из-за угрозы атаки со стороны ВСУ, но назвал отсутствие информации для жителей приграничья «еще большей угрозой». Белгородские власти совместно с силовыми структурами сейчас ищут «компромиссное решение», которое должно позволить работать без перебоев как национальному мессенджеру MAX, так и другим системам оповещения, выстроенным в области.

Денис Данилов