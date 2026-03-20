Над подмосковной Истрой сбили три беспилотника

Силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника ВСУ над муниципальным округом Истра в Подмосковье. Об этом сообщила глава округа Татьяна Витушева в Telegram-канале.

Госпожа Витушева отметила, что силы ПВО продолжают работать. Она призвала жителей округа не прикасаться к упавшим обломкам беспилотников. Вблизи фрагментов БПЛА также нельзя пользоваться мобильными телефонами, радиоаппаратурой, устройствами GPS, отметила глава Истры.

Сегодня с 17:15 по 17:38 не принимал и не выпускал самолеты московский аэропорт Внуково. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве. Как правило, аэропорты приостанавливают работу, когда в регионе действует режим беспилотной опасности.