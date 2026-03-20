fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Павла Рожкова переизбрали на пост президента Паралимпийского комитета России

Павел Рожков переизбран на пост президента Паралимпийского комитета России (ПКР). Выборы состоялись 20 марта на отчетно-выборной конференции ПКР в подольском дворце культуры «Октябрь».

Павел Рожков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Господин Рожков был единственным кандидатом. На новый четырехлетний срок его избрали единогласно. Председателем исполкома ПКР избран Артем Торопчин, генеральным секретарем — Андрей Строкин.

В марте 2021 года Павел Рожков был назначен исполняющим обязанности главы ПКР, сменив Владимира Лукина. В 2022 году его избрали на пост президента организации.

Международный паралимпийский комитет (IPC) в сентябре 2025 года восстановил ПКР в правах. На Игра-2026 года шесть российских атлетов выступили с национальной символикой. Команда заняла третье место в медальном зачете, завоевав 12 наград (восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые).

Таисия Орлова

Новости компаний Все