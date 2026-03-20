Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Шанхай Дрэгонс» проведет еще один сезон КХЛ на «СКА Арене»

«Шанхай Дрэгонс» проведет следующий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на петербургской «СКА Арене». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Впереди еще больше встреч с вами, дорогие болельщики. Мы вернемся осенью мудрее и сильнее. Вас снова будет ждать уникальный матчдэй, крутой мерч, ваша любимая китайская кухня и неповторимая атмосфера Китая в самом сердце Северной Пальмиры»,— говорится в заявлении команды.

О переезде «Шанхай Дрэгонс» на «СКА Арену» было объявлено в июле 2025 года. До лета клуб базировался в Мытищах и назывался «Куньлунь Ред Стар».

«Шанхай Дрэгонс» с 54 очками по итогам 67 игр занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. По итогам выступления в регулярном чемпионате команда не смогла выйти в play-off.

Таисия Орлова

