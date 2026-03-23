«Кубань Кредит» увеличил лимиты «зонтичных» поручительств для бизнеса на 22%

Корпорация МСП предоставила банку «Кубань Кредит 782 млн руб. лимитов в рамках программы «зонтичных» поручительств Корпорации МСП, что на 142 млн рублей, или на 22%, превышает показатель 2025 года.

Как сообщает пресс-служба Корпорации МСП, в текущем году 3 млрд руб. лимитов «зонтичных» поручительств распределено между 12 региональными банками, которые при оценке заемщиков не используют рейтинговые модели. Механизм позволит предпринимателям привлечь в этих финансовых институтах не менее 6 млрд рублей заемных средств.

– Региональные банки адресно работают с предпринимателями на местах, предоставляя дополнительные возможности для развития производств и городской среды, – комментирует генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. – Благодаря «зонтам» Корпорации банки получают дополнительный стимул для поддержки проектов предпринимателей. Это особенно важно в регионах, где малый и средний бизнес формируют значительную часть экономики. Суммарно за 2026 год «зонтичные» поручительства позволят бизнесу привлечь не менее 216 млрд рублей заемного финансирования.

В банке «Кубань Кредит» также подчеркнули важность «зонтичных» поручительств для малого и среднего бизнеса Юга России.

– «Зонтичный» механизм существенно расширяет возможности предпринимателей, особенно тех, кто сталкивается с проблемой недостаточности залогового обеспечения. Для наших клиентов это означает, что получить необходимый кредит на развитие дела будет проще и быстрее, поскольку поручительство предоставляется автоматически и абсолютно бесплатно», –отметила заместитель председателя правления банка «Кубань Кредит» Елена Марущак.

