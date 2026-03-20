Трамп назвал НАТО без США «бумажным тигром»

Президент США Дональд Трамп раскритиковал отказ стран-членов НАТО от защиты танкеров в Ормузском проливе. По его словам, это характеризует альянс как «бумажного тигра».

Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Они не захотели присоединиться к борьбе, чтобы остановить обладающий ядерным оружием Иран. Теперь, когда противостояние выиграно военным путем и им почти ничего не угрожает, они жалуются на высокие цены на нефть, которые они вынуждены платить, но не хотят способствовать открытию Ормузского пролива»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Господин Трамп счел союзников по НАТО трусами, которые не готовы пойти на «простую военную операцию», способную решить проблему с мировыми ценами на нефть.

После начала военной операции США и Израиля Иран фактически заблокировал проход судов через Ормузский пролив — ключевой маршрут для поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Дональд Трамп призывал государства, использующие пролив, организовать морскую миссию для возобновления судоходства. Изначально ни одна из стран не откликнулась на предложение американского президента. Сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна готова сопровождать танкеры в Ормузском проливе.