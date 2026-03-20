Макрон заявил о готовности Франции сопровождать суда в Ормузском проливе
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности Парижа и государств-партнеров взять ответственность по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе после стабилизации обстановки.
«Как только ситуация станет более спокойной, Франция готова вместе с другими странами взять на себя ответственность за систему сопровождения судов в проливе в рамках миссии, не предполагающей применения силы и требующей проведения консультаций и координации с Ираном»,— сказал господин Макрон на пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета (цитата по «РИА Новости»).
Начало военной операции против Ирана привело к блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута для поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. Ранее президент США Дональд Трамп призывал страны, использующие пролив, направить корабли для обеспечения прохода.
Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп собрал коалицию нежелающих».