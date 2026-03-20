В Думе Ставрополья предложили вернуть школьные оценки за поведение

На заседании Совета старейшин при краевой Думе выступили за ужесточение дисциплины в учебных заведениях. Председатель профильного комитета Юрий Гонтарь предложил вернуть в школы оценки за поведение как эффективный инструмент воспитания уважения к старшим и сохранения традиций. Об этом сообщает пресс-служба краевой Думы.

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Первый вице-спикер Дмитрий Судавцов поддержал инициативу, подчеркнув, что мера сработает только при введении особого статуса педагога и достойной оплате его труда. Участники встречи также призвали усилить роль комиссий по делам несовершеннолетних и общественных организаций, таких как «Совет отцов». Все озвученные предложения войдут в официальные рекомендации для органов власти региона.

Валерий Климов