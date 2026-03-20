Умер актер Чак Норрис

Американский актер Чак Норрис умер в возрасте 86 лет. Об этом пишет TMZ со ссылкой на сообщение семьи. Вчера, по данным издания, актера госпитализировали.

Актер Чак Норрис

Актер Чак Норрис

Актер Чак Норрис

Чак Норрис умер утром 19 марта на Гавайях, уточнили родственники актера. «С глубокой скорбью наша семья сообщает о внезапной кончине нашего любимого Чака Норриса... Хотя мы хотели бы сохранить обстоятельства в тайне, пожалуйста, знайте, что он был окружен своей семьей и обрел покой»,— рассказали в семье.

19 марта TMZ писало о госпитализации Чака Норриса. По данным издания, актеру понадобилась медицинская помощь из-за «неназванной чрезвычайной ситуации». Он находился на острове Кауаи на Гавайях. По словам собеседников издания, господин Норрис пребывал в хорошем расположении духа.

Чак Норрис родился 10 марта 1940 года в городке Райан (Оклахома). Его полное имя — Карлос Рэй Норрис. В 1958 году он вступил в ряды армии США и отправился в Южную Корею. Там он начал изучать различные виды восточных единоборств. Он вернулся в США через три года. К тому моменту он был обладателем черного пояса по тансудо (корейское боевое искусство) и звания ефрейтора. Чак Норрис открыл свою школу каратэ в 1963 году, спустя год — вторую. Он создал свой собственный стиль Чун-Кук-До («Универсальный путь») на основе тансудо и элементах из тхэквондо, каратэ, дзюдо и бразильского джиу-джитсу.

В кино Чака Норриса привел актер Стив Маккуин. Кинодебют господина Норриса — роль в эпизоде криминальной комедии Фила Карлсона «Команда разрушителей» (1968). Однако первую большую роль он сыграл в фильме Брюса Ли «Путь дракона» (1972). Первую главную роль актеру дали в фильме Дона Хьюлитта «Правонарушитель» (1977). На период 1970-х и 1980-х пришелся пик кинокарьеры Чака Норриса. С 1993 по 2001 годы Чак Норрис снимался в сериале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски». Роль техасского рейнджера сделала его знаменитым во всем мире.

Чак Норрис и его путь в кино и спорте

«Когда я рос, у меня не было отца, у меня был только образ отца в голове, это был образ идеального отца, а отца-то у меня и не было» &lt;br>Чак Норрис (Карлос Рей Норрис-младший) родился 10 марта 1940 года в маленьком американском городе Райан в штате Оклахома. Его отец пил, поэтому мать вскоре уехала из города, взяв с собой Чака и его двух младших братьев. Семья жила в трейлере и постоянно переезжала. Однако вскоре мать познакомилась с Джорджем Найтом, они поженились. Именно Найт, по воспоминаниям Норриса, привил ему любовь к спорту

«Когда я рос, у меня не было отца, у меня был только образ отца в голове, это был образ идеального отца, а отца-то у меня и не было»
Чак Норрис (Карлос Рей Норрис-младший) родился 10 марта 1940 года в маленьком американском городе Райан в штате Оклахома. Его отец пил, поэтому мать вскоре уехала из города, взяв с собой Чака и его двух младших братьев. Семья жила в трейлере и постоянно переезжала. Однако вскоре мать познакомилась с Джорджем Найтом, они поженились. Именно Найт, по воспоминаниям Норриса, привил ему любовь к спорту

«Когда-то я даже собирался пойти в актерскую школу. В тот день я пришел домой и пересчитал деньги. Денег явно не хватало. Тогда я решил, что не пойду ни в какую актерскую школу. И не пошел» &lt;br>Отслужив в армии, Норрис открыл школу карате. К 1968 году по всей стране насчитывалось 32 школы Чака Норриса. В том же году он стал чемпионом мира по карате в полутяжелом весе

«Когда-то я даже собирался пойти в актерскую школу. В тот день я пришел домой и пересчитал деньги. Денег явно не хватало. Тогда я решил, что не пойду ни в какую актерскую школу. И не пошел»
Отслужив в армии, Норрис открыл школу карате. К 1968 году по всей стране насчитывалось 32 школы Чака Норриса. В том же году он стал чемпионом мира по карате в полутяжелом весе

«Способность говорить &quot;нет&quot; искушению означает на самом деле умение говорить &quot;да&quot; тому, во что вы верите, своим основным целям» &lt;br> Во время службы на военной базе Норрис женился на своей однокласснице Диане Холечек (на фото). У пары родились трое детей

«Способность говорить "нет" искушению означает на самом деле умение говорить "да" тому, во что вы верите, своим основным целям»
Во время службы на военной базе Норрис женился на своей однокласснице Диане Холечек (на фото). У пары родились трое детей

«Моя первая кинокартина называлась &quot;Хорошие парни носят черное&quot;. Что тут еще добавишь?» &lt;br>В кино Норриса привел известный актер Стив Маккуин, который брал у Чака уроки карате. Первые картины были не очень успешны, критики не воспринимали Норриса как серьезного актера. Первый успех ему принесла в 1972 году роль в фильме «Путь дракона» (кадр на фото) с Брюсом Ли

«Моя первая кинокартина называлась "Хорошие парни носят черное". Что тут еще добавишь?»
В кино Норриса привел известный актер Стив Маккуин, который брал у Чака уроки карате. Первые картины были не очень успешны, критики не воспринимали Норриса как серьезного актера. Первый успех ему принесла в 1972 году роль в фильме «Путь дракона» (кадр на фото) с Брюсом Ли

«Я часто слышал от критиков, что играю отвратительно. Ну и что я, по их мнению, должен делать?» &lt;br>В 34 года Норрис начал обучение в актерском классе Эстеллы Хармон, где учился правильно говорить и держаться перед камерой

«Я часто слышал от критиков, что играю отвратительно. Ну и что я, по их мнению, должен делать?»
В 34 года Норрис начал обучение в актерском классе Эстеллы Хармон, где учился правильно говорить и держаться перед камерой

«Если ты хочешь добиться чего-то в этой жизни, нельзя просто сидеть и ждать, когда это случится. Нужно же что-то делать! Мой жизненный опыт говорит о том, что если просто сидеть, то ничего не произойдет»

«Если ты хочешь добиться чего-то в этой жизни, нельзя просто сидеть и ждать, когда это случится. Нужно же что-то делать! Мой жизненный опыт говорит о том, что если просто сидеть, то ничего не произойдет»

В 1985 году Чак Норрис сыграл полицейского в фильме «Кодекс молчания фильм»

В 1985 году Чак Норрис сыграл полицейского в фильме «Кодекс молчания фильм»

Кадр из фильма «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», который сделал актера известным во всем мире

Кадр из фильма «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», который сделал актера известным во всем мире

Чак Норрис не раз публично заявлял о своей политической позиции. Так, в частности, он считает, что жители Техаса могут претендовать на создание независимого государства, так как американское правительство привело его к упадку&lt;br>На фото: с 41-м президентом США Джорджем Бушем

Чак Норрис не раз публично заявлял о своей политической позиции. Так, в частности, он считает, что жители Техаса могут претендовать на создание независимого государства, так как американское правительство привело его к упадку
На фото: с 41-м президентом США Джорджем Бушем

Со своей первой женой Дианой Норрис прожил 30 лет. После развода он встречался с дизайнером интерьеров Моникой Холл (на фото), а 28 ноября 1998 года женился на бывшей модели Джине О’Келли

Со своей первой женой Дианой Норрис прожил 30 лет. После развода он встречался с дизайнером интерьеров Моникой Холл (на фото), а 28 ноября 1998 года женился на бывшей модели Джине О’Келли

«Мне нравится, что я произвожу на детей положительное впечатление» &lt;br>Несмотря на первый развод, он общается со своими старшими детьми, которые считают его образцовым отцом &lt;br>На фото: с новорожденными близнецами Даниэлем и Дакотой (2001 год)

«Мне нравится, что я произвожу на детей положительное впечатление»
Несмотря на первый развод, он общается со своими старшими детьми, которые считают его образцовым отцом
На фото: с новорожденными близнецами Даниэлем и Дакотой (2001 год)

Чака Норриса связывали тесные бизнес-отношения с Россией. В 1996 году он открыл в Москве собственный клуб «Chuck Norris Enterprise Club Beverly Hills». Кроме того, он часто посещал страну во время спортивных мероприятий и встречался с российскими политиками&lt;br> На фото: с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, 1997 год

Чака Норриса связывали тесные бизнес-отношения с Россией. В 1996 году он открыл в Москве собственный клуб «Chuck Norris Enterprise Club Beverly Hills». Кроме того, он часто посещал страну во время спортивных мероприятий и встречался с российскими политиками
На фото: с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, 1997 год

Чак Норрис и первый заместитель председателя правительства РФ Борис Немцов (слева) во время встречи в Москве, 1997 год

Чак Норрис и первый заместитель председателя правительства РФ Борис Немцов (слева) во время встречи в Москве, 1997 год

В 2006 году Чак Норрис (слева) посетил Ирак для поднятия боевого духа американской армии

В 2006 году Чак Норрис (слева) посетил Ирак для поднятия боевого духа американской армии

Кадр из фильма «Неудержимые 2» с участием Чака Норриса, 2012 год

Кадр из фильма «Неудержимые 2» с участием Чака Норриса, 2012 год

Чак Норрис — сторонник Республиканской партии. Во время первой президентской кампании Дональда Трампа он заявлял про будущего президента США, что тот — «мужик, что надо»&lt;br> На фото: мероприятие в поддержку кандидата в губернаторы Техаса республиканца Грега Эббота

Чак Норрис — сторонник Республиканской партии. Во время первой президентской кампании Дональда Трампа он заявлял про будущего президента США, что тот — «мужик, что надо»
На фото: мероприятие в поддержку кандидата в губернаторы Техаса республиканца Грега Эббота

В последнее время Чак Норрис редко снимается в кино. Последний фильм, в котором он сыграл, вышел в 2024 году (научно-фантастический боевик «Агент разведки»)&lt;br> На фото: Чак Норрис с женой Джиной

В последнее время Чак Норрис редко снимается в кино. Последний фильм, в котором он сыграл, вышел в 2024 году (научно-фантастический боевик «Агент разведки»)
На фото: Чак Норрис с женой Джиной

Чак Норрис со снеговиком, 2024 год

Чак Норрис со снеговиком, 2024 год

Одной из последних картин, в которой снялся актер, стал американский боевик «Агент разведки», вышедший в 2023 году. По сюжету группа морских пехотинцев отражает инопланетное вторжение в мексиканской пустыне

Одной из последних картин, в которой снялся актер, стал американский боевик «Агент разведки», вышедший в 2023 году. По сюжету группа морских пехотинцев отражает инопланетное вторжение в мексиканской пустыне

«Я люблю бывать здесь, на снегу. Эти виды просто потрясающие» - писал Норрис в социальных сетях в январе 2026 года. За спиной у актера - виды заснеженного Техаса, где он проживал последние годы на собственном ранчо

«Я люблю бывать здесь, на снегу. Эти виды просто потрясающие» - писал Норрис в социальных сетях в январе 2026 года. За спиной у актера - виды заснеженного Техаса, где он проживал последние годы на собственном ранчо

Последние годы господин Норрис часто бывал с семьей на Гавайях, где до последних дней проводил спортивные тренировки. «Сегодня мне 86! Нет ничего лучше, чем немного пошалить в солнечный день, чтобы почувствовать себя молодым», - говорил он в ролике, опубликованном 10 марта в его 86-й День рождения

Последние годы господин Норрис часто бывал с семьей на Гавайях, где до последних дней проводил спортивные тренировки. «Сегодня мне 86! Нет ничего лучше, чем немного пошалить в солнечный день, чтобы почувствовать себя молодым», - говорил он в ролике, опубликованном 10 марта в его 86-й День рождения

«Когда я рос, у меня не было отца, у меня был только образ отца в голове, это был образ идеального отца, а отца-то у меня и не было»
Чак Норрис (Карлос Рей Норрис-младший) родился 10 марта 1940 года в маленьком американском городе Райан в штате Оклахома. Его отец пил, поэтому мать вскоре уехала из города, взяв с собой Чака и его двух младших братьев. Семья жила в трейлере и постоянно переезжала. Однако вскоре мать познакомилась с Джорджем Найтом, они поженились. Именно Найт, по воспоминаниям Норриса, привил ему любовь к спорту

Фото: chucknorris.com

«Когда-то я даже собирался пойти в актерскую школу. В тот день я пришел домой и пересчитал деньги. Денег явно не хватало. Тогда я решил, что не пойду ни в какую актерскую школу. И не пошел»
Отслужив в армии, Норрис открыл школу карате. К 1968 году по всей стране насчитывалось 32 школы Чака Норриса. В том же году он стал чемпионом мира по карате в полутяжелом весе

Фото: Globe Photos/Zuma Press/Kommersant Photo

«Способность говорить "нет" искушению означает на самом деле умение говорить "да" тому, во что вы верите, своим основным целям»
Во время службы на военной базе Норрис женился на своей однокласснице Диане Холечек (на фото). У пары родились трое детей

Фото: Bernard Fallon/Zuma Press/Kommersant Photo

«Моя первая кинокартина называлась "Хорошие парни носят черное". Что тут еще добавишь?»
В кино Норриса привел известный актер Стив Маккуин, который брал у Чака уроки карате. Первые картины были не очень успешны, критики не воспринимали Норриса как серьезного актера. Первый успех ему принесла в 1972 году роль в фильме «Путь дракона» (кадр на фото) с Брюсом Ли

Фото: Golden Harvest Compa/Entertainment Pictures/Zuma Press/Kommersant Photo

«Я часто слышал от критиков, что играю отвратительно. Ну и что я, по их мнению, должен делать?»
В 34 года Норрис начал обучение в актерском классе Эстеллы Хармон, где учился правильно говорить и держаться перед камерой

Фото: Bernard Fallon/Zuma Press/Kommersant Photo

«Если ты хочешь добиться чего-то в этой жизни, нельзя просто сидеть и ждать, когда это случится. Нужно же что-то делать! Мой жизненный опыт говорит о том, что если просто сидеть, то ничего не произойдет»

Фото: AP / Str / Tourte

В 1985 году Чак Норрис сыграл полицейского в фильме «Кодекс молчания фильм»

Фото: Orion Pictures/Entertainment Pictures/Zuma Press/Kommersant Photo

Кадр из фильма «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», который сделал актера известным во всем мире

Фото: Jadran Lazic / Zuma Press / Kommersant Photo / Jadran Lazic/Zuma Press/Kommersant Photo

Чак Норрис не раз публично заявлял о своей политической позиции. Так, в частности, он считает, что жители Техаса могут претендовать на создание независимого государства, так как американское правительство привело его к упадку
На фото: с 41-м президентом США Джорджем Бушем

Фото: AP / Chris O'Meara

Со своей первой женой Дианой Норрис прожил 30 лет. После развода он встречался с дизайнером интерьеров Моникой Холл (на фото), а 28 ноября 1998 года женился на бывшей модели Джине О’Келли

Фото: Jadran Lazic/Zuma Press/Kommersant Photo

«Мне нравится, что я произвожу на детей положительное впечатление»
Несмотря на первый развод, он общается со своими старшими детьми, которые считают его образцовым отцом
На фото: с новорожденными близнецами Даниэлем и Дакотой (2001 год)

Фото: Jonathan Alcorn/Zuma Press/Kommersant Photo

Чака Норриса связывали тесные бизнес-отношения с Россией. В 1996 году он открыл в Москве собственный клуб «Chuck Norris Enterprise Club Beverly Hills». Кроме того, он часто посещал страну во время спортивных мероприятий и встречался с российскими политиками
На фото: с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, 1997 год

Фото: Яцина Владимир / Фотохроника ТАСС

Чак Норрис и первый заместитель председателя правительства РФ Борис Немцов (слева) во время встречи в Москве, 1997 год

Фото: Олег Булдаков / ТАСС

В 2006 году Чак Норрис (слева) посетил Ирак для поднятия боевого духа американской армии

Фото: AP / Mike Theiler

Кадр из фильма «Неудержимые 2» с участием Чака Норриса, 2012 год

Фото: AP / Lionsgate-Millennium Films / Frank Masi

Чак Норрис — сторонник Республиканской партии. Во время первой президентской кампании Дональда Трампа он заявлял про будущего президента США, что тот — «мужик, что надо»
На фото: мероприятие в поддержку кандидата в губернаторы Техаса республиканца Грега Эббота

Фото: AP / Pat Sullivan

В последнее время Чак Норрис редко снимается в кино. Последний фильм, в котором он сыграл, вышел в 2024 году (научно-фантастический боевик «Агент разведки»)
На фото: Чак Норрис с женой Джиной

Фото: Mike Vogl.vogl-perspektive.at / APA-PictureDesk via AFP

Чак Норрис со снеговиком, 2024 год

Фото: @chucknorris

Одной из последних картин, в которой снялся актер, стал американский боевик «Агент разведки», вышедший в 2023 году. По сюжету группа морских пехотинцев отражает инопланетное вторжение в мексиканской пустыне

Фото: Quiver Distribution

«Я люблю бывать здесь, на снегу. Эти виды просто потрясающие» - писал Норрис в социальных сетях в январе 2026 года. За спиной у актера - виды заснеженного Техаса, где он проживал последние годы на собственном ранчо

Фото: @chucknorris

Последние годы господин Норрис часто бывал с семьей на Гавайях, где до последних дней проводил спортивные тренировки. «Сегодня мне 86! Нет ничего лучше, чем немного пошалить в солнечный день, чтобы почувствовать себя молодым», - говорил он в ролике, опубликованном 10 марта в его 86-й День рождения

Фото: @chucknorris

