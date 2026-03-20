Умер актер Чак Норрис

Американский актер Чак Норрис умер в возрасте 86 лет. Об этом пишет TMZ со ссылкой на сообщение семьи. Вчера, по данным издания, актера госпитализировали.

Актер Чак Норрис

Чак Норрис умер утром 19 марта на Гавайях, уточнили родственники актера. «С глубокой скорбью наша семья сообщает о внезапной кончине нашего любимого Чака Норриса... Хотя мы хотели бы сохранить обстоятельства в тайне, пожалуйста, знайте, что он был окружен своей семьей и обрел покой»,— рассказали в семье.

19 марта TMZ писало о госпитализации Чака Норриса. По данным издания, актеру понадобилась медицинская помощь из-за «неназванной чрезвычайной ситуации». Он находился на острове Кауаи на Гавайях. По словам собеседников издания, господин Норрис пребывал в хорошем расположении духа.

Чак Норрис родился 10 марта 1940 года в городке Райан (Оклахома). Его полное имя — Карлос Рэй Норрис. В 1958 году он вступил в ряды армии США и отправился в Южную Корею. Там он начал изучать различные виды восточных единоборств. Он вернулся в США через три года. К тому моменту он был обладателем черного пояса по тансудо (корейское боевое искусство) и звания ефрейтора. Чак Норрис открыл свою школу каратэ в 1963 году, спустя год — вторую. Он создал свой собственный стиль Чун-Кук-До («Универсальный путь») на основе тансудо и элементах из тхэквондо, каратэ, дзюдо и бразильского джиу-джитсу.

В кино Чака Норриса привел актер Стив Маккуин. Кинодебют господина Норриса — роль в эпизоде криминальной комедии Фила Карлсона «Команда разрушителей» (1968). Однако первую большую роль он сыграл в фильме Брюса Ли «Путь дракона» (1972). Первую главную роль актеру дали в фильме Дона Хьюлитта «Правонарушитель» (1977). На период 1970-х и 1980-х пришелся пик кинокарьеры Чака Норриса. С 1993 по 2001 годы Чак Норрис снимался в сериале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски». Роль техасского рейнджера сделала его знаменитым во всем мире.