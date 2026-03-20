Набиуллина: рыночная ипотека «не умирала»

Рыночная ипотека в России «не умирала» и продолжала выдаваться даже при самых высоких ставках, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. При этом она добавила, что расширение льготных программ снижает доступность рыночной ипотеки.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

«Ежемесячно (в начале прошлого года, во время "самых высоких ставок".— "Ъ") выдавалось где-то 10-20 тысяч ипотечных кредитов по рыночной ставке. Сейчас это раза в два даже больше»,— сказала она во время пресс-конференции по итогам заседания совета.

Эльвира Набиуллина подчеркнула, что при инфляции около 4% ставки по ипотеке находились на уровне 9–10%, а отдельные предложения — около 8%. Тогда льготные программы практически отсутствовали: на 50 рыночных кредитов приходился один льготный, сейчас — наоборот, на один рыночный приходится два льготных.