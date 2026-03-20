ЦБ снизил ставку до 15%

Банк России по итогу заседания совета директоров снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 15% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Как менялась ключевая ставка Источник: ЦБ РФ

В преддверии заседания ЦБ опубликовал данные об инфляционных ожиданиях населения. Ценовые ожидания в марте выросли с 13,1% до 13,4% (уровень мая 2025 года). Годовая инфляция на 16 марта, по данным Росстата, составила 5,91%.

Цикл снижения ключевой ставки начался в июне. Тогда регулятор опустил ставку с 21% до 20% годовых. В июле — до 18%, в сентябре — до 17%, в октябре — до 16,5%, в декабре — до 16%, в феврале — до 15,5%.