Активы бизнесмена Новрузова изъяли за ущерб природе при строительстве курорта

Туапсинский райсуд Краснодарского края изъял в доход государства активы стоимостью более 960 млн руб. азербайджанского бизнесмена Шахралы Новрузова, узнал «Ъ». Он руководит работой ООО «Сипайн Резорт» — компании-застройщика одноименного курорта. Активы бизнесмена конфисковали по инициативе прокуратуры для компенсации ущерба на 1 млрд руб., нанесенного окружающей среде при строительстве курорта.

В доход РФ обратили 100% долей в уставном капитале застройщика курорта ООО «Сипайн Резорт», а также имущество компании и личное имущество господина Новрузова. В числе последней категории — его доли во владении участками в Туапсинском районе, средства на банковских счетах, жилой дом, квартира, автомобили ВАЗ, Mercedes и Lexus. Формально Шахрала Новрузов — не владелец ООО «Сипайн Резорт», однако источники «Ъ» в компании сообщили, что именно он руководит строительством курорта. Сейчас бизнесмен арестован по обвинению в мошенничестве при приобретении активов в Краснодарском крае.

В 2024 году на строительной площадке прокуратура выявила нарушения. По данным ведомства, для создания проезда к морю строители разрушили часть скалы и сбросили скальный грунт на берег моря. Из-за этого на участке изменился ландшафт. Межрайонный прокурор подал иски о взыскании с ООО «Сипайн Резорт» экологического ущерба.

