Утвержден календарь матчей play-off Кубка России по футболу

Российский футбольный союз (РФС) утвердил расписание финальных матчей «Пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» и полуфиналов «Пути регионов» FONBET Кубка России. Об этом сообщается на сайте организации.

В финале «Пути РПЛ» сыграют московское «Динамо» и «Краснодар». Первый матч пройдет 8 апреля, ответный — 7 мая.

За выход в финал «Пути регионов» 7 апреля поспорят самарские «Крылья Советов» и столичный ЦСКА. Второй полуфинал между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» состоится 8 апреля.

Суперфинал FONBET Кубка России пройдет 24 мая на московском стадионе «Лужники». Действующим обладателем трофея является ЦСКА.

