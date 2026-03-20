В Коломне разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет упал в подмосковной Коломне, сообщили в региональном МЧС. Погибли два человека. Причины крушения не приводятся.

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло в районе дома № 102 по улице Кирова. Сообщение об инциденте поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 15:40 мск, передает ТАСС.

Telegram-канал «112» опубликовал фото упавшего воздушного судна. В публикации указано, что самолет выполнял плановый полет из аэропорта «Торбеево-Старт» в городе Ступино.