Католикос всех армян попросил СК Армении разрешить ему посетить похороны Илии II

Следственный комитет Армении получил ходатайство адвокатов католикоса всех армян Гарегина II об отмене превентивных мер в отношении предстоятеля Армянской апостольской церкви (ААЦ). Сейчас ему запрещено выезжать из страны из-за расследования уголовного дела о препятствовании исполнению судебного акта.

Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Как сообщили News.am, прошение защиты будет рассмотрено «в установленные законом сроки», то есть в течение семи дней.

Гарегину II направили спецприглашение на запланированную на 22 марта церемонию прощания с католикосом-патриархом всея Грузии Илией II, который умер в тбилисской больнице 17 марта. Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что республика будет представлена на похоронах «на самом высшем уровне».

На вопрос о том, сможет ли посетить церемонию прощания католикос, премьер ответил, что не признает Гарегина II предстоятелем ААЦ. В Грузинской православной церкви отметили, что у патриархов «были очень тесные отношения», а Гарегин II «хочет приехать» и сделает это, если получит разрешение.

Лусине Баласян

