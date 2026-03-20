В Ярославской области решили проблему кадров в мировых судах

В Ярославской области выросла заработная плата работников аппаратов мировых судей, что позволило решить проблему дефицита кадров. Об этом на заседании комитета по законодательству областной думы сообщил руководитель агентства по делам юстиции Ярославской области Максим Чучкалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова Фото: Алла Чижова

Господин Чучкалов рассказал, что сейчас укомплектованность кадрами аппаратов составляет 98%. Он отметил, что это «самый высокий показатель в истории».

«Из 264 единиц вакантны только четыре единицы, из которых по трем сотрудникам проходит проверочное мероприятие. Данный показатель был достигнут комплексом мер по увеличению заработных плат. До повышения помощники мировых судей получали от 29 до 35 тыс. руб., сейчас — от 48 до 53 тыс. Специалисты и секретари: было от 20 до 28 тыс., стало 35 - 40 тыс. По делопроизводителям было 22 – 24 тыс., стало 36 – 38 тыс. руб.»,— сказал руководитель агентства.

Он добавил, что это динамика за прошедшие три месяца. К концу года планируется, что зарплаты специалистов и секретарей вырастут до 55 тыс. руб., у помощников — до 70 тыс. руб. Максим Чучкалов пояснил, что повышение зарплат стало возможным после внесения изменений в указ губернатора.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году депутаты облдумы были обеспокоены дефицитом сотрудников аппаратов, вызванным низкими зарплатами. На тот момент не хватало около трети специалистов. В декабре 2025 года губернатор Михаил Евраев сообщал, что подписал указ о повышении оплаты труда работникам мировых судов области. Он уточнял, что повышение составит 31 – 53% в зависимости от должности.