Россиянин утонул во время отдыха на Филиппинах

Во время отдыха на острове Боракай на Филиппинах утонил россиянин, вместе с ним погиб спасатель, пытавшийся ему помочь. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Маниле.

ЧП случилось 11 марта. По данным дипмиссии, погибшим оказался гражданин России А. А. Русинов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В посольстве подтвердили, что находятся на связи с филиппинскими правоохранительными органами, а также с близкими погибшего россиянина, которые отдыхали вместе с ним. За возвращение тела в Россию ответственны страховая компания совместно с сотрудниками консульского отдела.