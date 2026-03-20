Набиуллина перечислила факторы для принятия решений по ключевой ставке

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что на решения по денежно-кредитной политике (ДКП) влияют два фактора: изменение внешних условий и уточнение параметров бюджетной политики. Об этом глава регулятора сказала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

«Есть два значимых фактора неопределенности, которые будут оказывать влияние на наши дальнейшие решения — изменение внешних условий и уточнение параметров бюджетной политики. Это требует от нас сохранения острожного и взвешенного подхода при принятии решений в будущем»,— заявила госпожа Набиуллина. Глава регулятора отметила, что цены на нефть влияют на решения по ДКП, только если учитывать их с другими факторами.

По словам Эльвиры Набиуллиной, ценовые ожидания людей и бизнеса вернулись к средним показателям прошлого года. Однако они все еще находятся на высоком уровне, несмотря на замедление фактического роста цен. «И высокие инфляционные ожидания — это один из факторов, которые требуют от нас осторожности при снижении ставки»,— отметила глава ЦБ РФ.

В начале февраля Банк России опубликовал отчет, в котором отмечается, что для замедления инфляции до 4% требуется сохранить жесткую денежно-кредитную политику. В ее меры входят высокая ключевая ставка, увеличение норм резервов для банков и снижение доступности кредитов. Жесткая ДКП направлена на сокращение совокупного спроса. Она приводит к замедлению роста экономики, но при этом исключается ее перегрев. После замедления инфляции в конце 2025 года темпы роста цен ускорились в январе. Аналитики связали это с временными факторами.