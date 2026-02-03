Аналитики ЦБ указали на важность жесткой ДКП для замедления инфляции

Замедление инфляции до 4% требует сохранения жесткой денежно-кредитной политики, следует из отчета аналитиков Банка России «О чем говорят тренды». По итогам 2025 года инфляция составила 5,6%.

«Реакция цен на повышение налогов и тарифов в январе несет риски сохранения высоких инфляционных ожиданий населения и бизнеса»,— указано в документе. По мнению аналитиков, дальнейшие решения по денежно-кредитной политике требуют «дополнительной осмотрительности».

После замедления инфляции в конце 2025 года темпы роста цен ускорились в январе. Это связано со временными факторами, считают аналитики Центробанка. С 1 января ставка НДС выросла с 20% до 22%.

Выводы и рекомендации аналитиков ЦБ могут не совпадать с официальной позицией Банка России, отмечается в отчете.