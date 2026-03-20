ЦБ рассматривал варианты сохранения ставки и ее снижения до 14,5%

На сегодняшнем заседании Центробанк рассматривал варианты сохранения ключевой ставки на уровне 15,5%, а также ее снижения до 14,5%. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания.

«Широкий консенсус у нас сложился вокруг снижения ставки на 50 базисных пунктов, хотя были и точечные предложения по сохранению ставки и по снижению ее на 100 базисных пунктов»,— заявила госпожа Набиуллина. Она также отметила, что при стабильных внешних условиях сегодня мог бы сложиться консенсус вокруг снижения ставки до 14,5%.

Сегодня Банк России снизил ключевую ставку до 15%. Там отметили, что российская экономика приближается к траектории сбалансированного роста, а повышение цен в феврале после временного ускорения в январе замедлилось. ЦБ снижает ключевую ставку в седьмой раз подряд.