Иран атаковал аэропорт в Тель-Авиве и здание министерства нацбезопасности

Иран атаковал беспилотниками места базирования стратегических самолетов-заправщиков в аэропорту Бен-Гурион, а также здания Министерства национальной безопасности Израиля в Иерусалиме и 13-го телеканала в Тель-Авиве. Заявление армейской пресс-службы передает агентство IRIB.

В тексте заявления указано, что атакованные самолеты обеспечивают поддержку воздушных атак против Ирана. Министерство названо «сердцем управления кризисами жестокого сионистского режима», а телеканал — одним из инструментов «психологических операций против Ирана».

Иран выпустил пять ракетных залпов по территории Израиля за час. По данным The Times of Israel, основной удар пришелся по северу страны, в Хайфе зафиксировано падение горящего обломка. Иранские СМИ также пишут, что одна из баллистических ракет могла нести кассетную боеголовку.