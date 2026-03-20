Иран заявил о пяти ракетных залпах по Израилю за час

Иран выпустил пять ракетных залпов по территории Израиля в течение часа, сообщила иранская гостелерадиокомпания (IRIB). По данным Армии обороны Израиля, ракеты были обнаружены, системы ПВО вступили в работу.

Как пишет The Times of Israel, основной удар пришелся по северным районам страны. В Хайфе зафиксировано падение горящего обломка. Иранские агентства также сообщают, что одна из баллистических ракет могла нести кассетную боеголовку.

Во время атак сирены звучали в Хайфе и других населенных пунктах севера. Ранее тревога несколько раз объявлялась и в районе Иерусалима. Данных о пострадавших и разрушениях нет.