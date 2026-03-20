Лукашенко рассказал о приглашении Трампа встретиться во Флориде

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американская делегация передала ему предложение президента Дональда Трампа встретиться с ним в США.

Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

«Дональд предлагает большую сделку и встретиться. Вплоть до того, что у него дома — во Флориде, и обсудить, договориться (о сделке.— “Ъ”)»,— сказал господин Лукашенко на встрече с журналистами. Видео его с речью опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Переговоры белорусского президента с американской делегацией состоялись 19 марта в Минске. Главной темой встречи стало продолжение налаживания отношений между странами. Господин Лукашенко заявил, что американская сторона предложила ему заключить «большую сделку».

