Тренер «Балтики» Талалаев дисквалифицирован на четыре матча РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера Андрея Талалаева на четыре матча Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Андрей Талалаев

Также специалист оштрафован на 300 тыс. руб. Он пропустит матчи с «Сочи» (21 марта), махачкалинским «Динамо» (5 апреля), «Нижним Новгородом» (11 апреля) и «Краснодаром» (19 апреля).

14 марта «Балтика» дома обыграла московский ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ — 1:0. В компенсированное время Талалаев подобрал мяч, выкатившийся за пределы поля, и выбил его на трибуны. Это спровоцировало потасовку с участием игроков. В конфликт также вмешался тренер ЦСКА Фабио Челестини, который хотел вступить в драку с Талалаевым. Обоих наставников удалили с поля, они продолжили выяснять отношения в подтрибунном помещении.

Встреча с ЦСКА стала для Талалаева первой после отбытия трехматчевой дисквалификации за оскорбительное поведение в адрес соперников. 29 ноября он показал неприличный жест в строну скамейки московского «Спартака».

Таисия Орлова