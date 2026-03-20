Главой изъятого в доход государства «ЮТЭК-РС» стал Владимир Конишевский

Генеральным директором АО «ЮТЭК региональные сети» (ЮТЭК-РС) стал Владимир Конишевский. Соответствующие изменения были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 19 марта. Он сменил на этом посту Максима Медведева, который руководил обществом с 2012 года.

Владимир Конишевский окончил Новосибирский государственный технический университет по специальности «электроэнергетические системы и сети». Карьеру он начинал в Нефтеюганске в системе «Тюменьэнерго»: прошел путь от слесаря по ремонту автомобилей до руководящих должностей в «ФСК ЕЭС» (входит в группу «Россети»). В его послужном списке — руководство Мамонтовским РЭС, должность заместителя главного инженера МЭС Западной Сибири, а также работа на посту директора филиала «ЦИУС ЕЭС». С 2021 года и до настоящего назначения он возглавлял филиал АО «Россети Тюмень» — Нефтеюганские электрические сети.

Кадровое изменение происходит на фоне реструктуризации активов, ранее принадлежавших многопрофильному холдингу «Корпорация СТС». В октябре 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга по иску Генпрокуратуры обратил активы холдинга в доход государства.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что генеральным директором ООО «Корпорация СТС» стал выходец из «Россетей-Кубань» Дмитрий Ларионов.