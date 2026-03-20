Набиуллина сочла умеренными инфляционные ожидания в России после повышения НДС

Инфляционные ожидания в России отреагировали умеренно на повышение налога на добавленную стоимость (НДС), заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Такой же, по ее словам, была реакция на рост «других сборов».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Влияние повышения налогов в стране в целом оказалось непродолжительным, добавила госпожа Набиуллина на пресс-конференции по итогам совещания по ключевой ставке.

Глава регулятора подтвердила планы по плавному и сбалансированному снижению ставки, чтобы вернуть инфляцию к целевым 4%. На сегодняшнем совещании совет директоров ЦБ снизил ставку на 50 базисных пунктов — до 15% годовых, объяснив решение движением российской экономики к траектории сбалансированного роста.