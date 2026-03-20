Набиуллина сочла умеренными инфляционные ожидания в России после повышения НДС
Инфляционные ожидания в России отреагировали умеренно на повышение налога на добавленную стоимость (НДС), заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Такой же, по ее словам, была реакция на рост «других сборов».
Эльвира Набиуллина
Влияние повышения налогов в стране в целом оказалось непродолжительным, добавила госпожа Набиуллина на пресс-конференции по итогам совещания по ключевой ставке.
Глава регулятора подтвердила планы по плавному и сбалансированному снижению ставки, чтобы вернуть инфляцию к целевым 4%. На сегодняшнем совещании совет директоров ЦБ снизил ставку на 50 базисных пунктов — до 15% годовых, объяснив решение движением российской экономики к траектории сбалансированного роста.