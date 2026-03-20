BTS отыграется по полной

Культовая k-pop-группа BTS принесет Южной Корее миллиарды долларов, отыграв лишь один концерт. По крайней мере, так считает министр финансов республики Ку Юн Чхоль. Выступление группы пройдет в Сеуле 21 марта. Это их первое шоу за четыре года. До этого участникам пришлось поставить творческую деятельность на паузу из-за прохождения срочной службы в армии.

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

19 марта BTS выпустили новый альбом, первый за шесть лет. Клип на песню Swim с этой пластинки успел собрать больше 10 млн просмотров за четыре часа. Концерт группы будет бесплатным и пройдет на площади Кванхвамун. Сейчас организаторы решили добавить дополнительные места из-за ажиотажа вокруг мероприятия. Больше 20 тыс. зрителей придут на шоу по билетам. А общая аудитория, как ожидается, составит 260 тыс. человек, это самый крупный показатель в истории Южной Кореи.

Как сообщают СМИ, также усиливаются меры против спекуляции билетами и незаконного прохода. Организаторы блокируют соответствующие объявления, чтобы пресечь деятельность перекупщиков. О том, как город готовится к концерту, рассказала гид по Сеулу Кристина Пак:

«Я проезжала сегодня несколько раз площадь, где планируется данное мероприятие. Город действительно готовится: как минимум за пару километров до нее развешаны предупреждения о том, что здесь будет проходить, что дорога будет перекрыта на это время. Сообщается также и о других перекрытиях в городе. То есть для центра, на самом деле, это просто парализующе.

Ближайшие станции метро будут закрыты, соответственно, люди, которые не имеют отношения к концерту, тоже должны как-то заранее планировать маршрут. При этом в Сеуле большая часть достопримечательностей находится как раз вокруг этого дворца. На самом деле, это очень неудобно.

Кроме того, площадь, на самом деле, не предназначена для проведения таких концертов: она не квадратная, не круглая, а узкая и вытянутая, длиной 800 м. Организаторы сделали так, что зрители с последних рядов смогут смотреть только на экраны. На концерт приехало очень много людей. Билеты на него разыгрывались среди представителей разных фан-домов, люди приехали со всех уголков света».

После концертов в Южной Корее группа планирует масштабное мировое турне. В планах — более 70 выступлений. Эксперты проводят параллели с так называемой экономикой Тейлор Свифт: ее последний тур не только принес $2 млрд на одних продажах билетов, но и подстегнул городской туризм, гостиничный сектор и потребительские расходы. Собеседники Bloomberg допускают, что эффект от возвращения BTS окажется еще сильнее. Но в самой Южной Корее многие относятся к k-pop достаточно спокойно, говорит жительница Сеула Софья:

«Важно понимать, что далеко не все в Сеуле увлечены этой культурой. Многие корейцы относятся к ней спокойно или даже дистанцируются от нее. Тем не менее у BTS в столице огромная и очень преданная фан-база. Именно среди этих людей сейчас чувствуется настоящий эмоциональный подъем.

Ситуацию дополнительно подогрел выход нового альбома Ari Rang, который вызвал бурную реакцию у фанатов. В соцсетях и на улицах это ощущается буквально как волна обсуждений и эмоций. На уровне города это тоже заметное событие. Приток иностранцев, оживление в туристических, коммерческих зонах, общее ощущение движение вокруг концерта… Понятно, что сложно не столкнуться с напоминанием о возвращении BTS.

Визуальное присутствие группы стало часть городского пространства. Практически на каждой станции метро и остановке общественного транспорта можно увидеть плакаты с участниками группы, крупные рекламные баннеры и билборды с посланием вроде "BTS возвращаются".

Это создает ощущение, что город буквально подогревают перед событием, и даже те, кто далек от k-pop, невольно вовлекаются в эту атмосферу.

Но при этом важно не переоценивать масштаб: для части местных жителей, которые этим не интересуются, это остается фоновым явлением, а не чем-то принципиально важным. В итоге это очень важное, почти знаковое событие в культурном и фанатском контексте, умеренно-значимое — на уровне города и не универсально важное для всего населения.

При этом, в отличие от многих других групп, масштабных фан-встреч пока не планируется, в первую очередь — из соображений безопасности. Зато активно развиваются коммерческая и фан-инфраструктура: ожидается большое количество мерча, новые поставки альбома Ari Rang, также открытие pop-up-сторов».

Из-за влияния BTS на экономику и имидж Южной Кореи правительство страны вносило изменения в законодательство. В частности, корректировались нормы о воинской обязанности. Поправка, которую называли «закон BTS», позволяет выдающимся артистам поп-культуры откладывать начало службу с 28 до 30 лет.

