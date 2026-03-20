Лукашенко предложил США свой вариант окончания конфликта в Иране

Во время переговоров с американской делегацией во главе со спецпосланником США Джоном Коулом президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил свой вариант завершения военного конфликта с Ираном. Информацию передает белорусское агентство БЕЛТА.

Джон Коул и Александр Лукашенко

«Предложил им свое видение окончания войны в Иране. Так, как это я вижу»,— рассказал господин Лукашенко журналистам. В чем именно заключается его идея, белорусский президент на сказал.

Переговоры Александра Лукашенко с американской делегацией состоялись 19 марта в Минске. Центральной темой встречи стало продолжение нормализации отношений стран, в том числе — восстановление работы американского посольства в столице Белоруссии.

