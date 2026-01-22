Назад в космическое будущее

Доходящие до массового читателя новости из США в последнее время сосредоточены на переделе наследия викингов. Однако на днях в космическом центре Кеннеди во Флориде прошло событие, представляющее значение для человечества без привязки к сиюминутным перипетиям: на стартовый стол была установлена ракета SLS с космическим кораблем Orion с именем собственным Integrity («Целостность» или «Честность»). Началась финальная предстартовая подготовка к миссии Artemis II — первому за пятьдесят с лишним лет полету людей за пределы околоземной орбиты.

Александр Ермаков

За эти полвека человек уверенно освоился около своей планеты. В конце прошлого года мы отметили 25 лет непрерывного нахождения людей в космосе, а в сентябре 2024 года на орбите одновременно находилось 19 человек (суммарно на МКС, китайской орбитальной станции и на корабле SpaceX Crew Dragon миссии Polaris Dawn). Однако с возвращения в декабре 1972 года с Луны Apollo 17 люди никогда не летали дальше околоземной орбиты. Наверное, самой наглядной иллюстрацией того, насколько это было давно, служит то, что никто из экипажа Artemis II тогда еще даже не родился.

Однако времена меняются. Десятилетия полетов позволили набрать опыт длительной работы в космосе как человека как живого организма, так и предназначенной для обеспечения его жизнедеятельности техники. Без сомнения, огромен вклад в это советской и российской космонавтики. Однако во втором десятилетии XXI века стало понятно, что на околоземной орбите мы «засиделись» и пора двигаться дальше.

На Марс очень интересно, но при этом еще далеко, страшновато и, что совсем неприемлемо, как-то запредельно дорого, так что взоры вновь устремились на Луну.

Благо со времен «Аполлонов» она и сама стала немного «интереснее»: обнаружились запасы водяного льда, а вода — это и воздух для дыхания, и ресурс для производства ракетного топлива.

Конечно, в первую очередь для нового этапа требовалась заинтересованность правительств — к месту тут пришлась склонность Дональда Трампа к громким инициативам: американские космические планы при его первой администрации резко активизировались, и была провозглашена программа «Артемида». К повторному приходу Трампа интерес к космонавтике администрации дополнительно подстегивался основной сферой деятельности сложного, но важного соратника президента, Илона Маска, и обостряющимся противостоянием с Китаем, у которого сегодня наибольшие успехи по исследованию Луны автоматическими станциями.

Пекин уже открыто ведет подготовку к пилотируемому полету на Луну и, хотя, вероятно, не успевает на первый облет спутника в этом столетии (конечно, если у Artemis II все пройдет по плану), имеет реальные шансы на первую посадку на поверхность. В наступившем году китайцы планируют приступить к беспилотным испытаниям новой сверхтяжелой ракеты-носителя и пилотируемого корабля.

Ракета SLS с космическим кораблем Orion

Первое стартовое окно американской Artemis II — c 6 по 11 февраля (если точнее, по два часа каждый из этих дней, кроме пропущенного 9 февраля). Однако, честно говоря, лучше сразу иметь в виду и последующие окна — с 6 по 11 марта и с 1 по 6 апреля. Для нового корабля, тем более столь ответственной миссии, стоит ожидать максимального внимания к безопасности и того, что будут «дуть на молоко» (не говоря уже об отказах сложной техники), так что даже странно будет, если полетят в феврале.

Основной целью Artemis II являются испытания корабля Orion в пилотируемом полете.

Ранее, в ноябре—декабре 2022 года, Orion уже совершил полет к Луне (по совместительству это было первым и пока единственным пуском сверхтяжелой ракеты SLS), но без экипажа.

В ходе Artemis II не планируется выхода на окололунную орбиту — корабль облетит спутник по так называемой траектории свободного возвращения: к Земле его отправит гравитация Луны, и включения двигателей будут нужны только для коррекции траектории и испытания возможностей по маневрированию. В этом плане по профилю полета Artemis II ближе не к миссии Apollo 8, в ходе которой в декабре 1968 года люди впервые достигли окрестностей Луны и провели на ее орбите почти сутки, а к полетам советских кораблей «Союз 7К-Л1». С людьми 7К-Л1 так и не летали, но в сентябре 1968 года в ходе полета корабля под официальным названием «Зонд-5» первые земляне достигли окрестностей Луны и вернулись живыми — правда, это были две среднеазиатские черепашки.

Этой весной вместо черепашек в облет Луны отправится экипаж из четырех астронавтов. Не особо скрывается, что составлен он с учетом современных социальных тенденций — за раз планируют поставить галочки напротив «первого чернокожего астронавта у Луны», «первой женщины» и «первого неамериканца» (с текущей политикой Трампа это соотносится слабо, до недавнего времени программа «Артемида» развивалась с большим уклоном на международное сотрудничество). Хотя никто не скрывает, что отбирали их для закрытия «квот», не должно быть никаких сомнений в опыте экипажа: за плечами Кристины Кук почти год непрерывного нахождения на МКС и шесть выходов в открытый космос, а у Виктора Гловера — полгода, четыре выхода и второй пилотируемый, полуиспытательный, полет на корабле Crew Dragon.

Забавно, что и Кристина Кук, и командир корабля Рид Уайсмен впервые полетят в космос на американском корабле — свои полеты на МКС они совершали на российских «Союзах».

Только канадец Джереми Хансен раньше не летал в космос. Канаду выбрали в качестве партнера в первом полете к Луне из-за ее исторических тесных связей с NASA и небольшого, но честного вклада в американскую космонавтику (в частности, они создавали манипуляторы Canadarm для шаттлов и МКС).

Полет продлится около десяти дней, в ходе которых корабль отработает маневрирование сначала на околоземной орбите, потом отправится в облет Луны, как уже говорилось, по траектории свободного возвращения на Землю, и по возвращении приводнится в Тихом океане. Теоретически капсула корабля типа Orion предназначена для многоразового использования (как многоразово используются сегодня капсулы кораблей Crew Dragon), но отдельные новые капсулы, назначенные на ближайшие полеты, уже в производстве, а как программа пойдет дальше, пока неизвестно.

В программе полета испытания систем навигации, жизнеобеспечения, маневрирования, учения по укрытию в импровизированном противорадиационном убежище на случай сильных солнечных вспышек («Аполлоны» проскакивали между них, но в длительных полетах «Артемиды» надо быть готовым к тому, чтобы переносить их за пределами защиты земного магнитного поля).

Также будут исследоваться здоровье астронавтов в дальнем полете, радиационная обстановка внутри и за пределами корабля. Хотя изучение Луны заявлено, но в данном полете оно будет больше декларативно и в виде «посмотреть в иллюминатор своими глазами» — корабль не будет приближаться к спутнику действительно близко, а над невидимой с Земли обратной стороной проведет всего несколько часов.

Если с грядущим полетом все в целом ясно и техника к нему вроде бы готова, то будущее программы «Артемида» в тумане. По текущим планам миссия Artemis III с посадкой на поверхность Луны в районе Южного полюса запланирована на 2028 год. Дата критически важна для Трампа — он справедливо считает программу своим детищем и хотел бы получить лавры, еще находясь на посту президента (при анонсе в 2019 году первую высадку назначили на 2024-й наверняка потому, что Трамп планировал выиграть свои вторые выборы).

Но удастся ли выдержать и срок на 2028 год, пока совершенно неясно: ключевая проблема с лунным посадочным модулем. В конкурсе на его создание выиграла SpaceX, которая запланировала строить огромный пятидесятиметровый корабль на базе своего Starship. Не вдаваясь в технические детали, можно сказать главное: для того чтобы хотя бы начать его беспилотные испытания, нужны введенная в эксплуатацию система из «околоземного» Starship, специальный танкер на его базе и отработка дозаправки огромными объемами топлива в космосе.

В реальности к началу 2026 года «обычный» Starship еще ни разу не летал на орбиту Земли. Только когда вышеперечисленное будет готово, лунный Starship сможет отправиться на пробную беспилотную посадку, тоже, кстати, без высоких гарантий на успех: достижения Маска, конечно, огромны, но почти ничего у него не получалось с первого раза.

На фоне этого активизировались разговоры о возможном использовании более простого посадочного модуля Blue Moon компании Blue Origin Джеффри Безоса. Если беспилотные испытания его упрощенной версии пройдут в этом году успешно, то велика вероятность, что NASA, чтобы опередить китайцев, переключится на него в первых посадках.

В целом уже понятно, что старые планы программы на полеты после Artemis III можно выкидывать и новое руководство NASA будет их кардинально перекраивать.

Какой-то ясности можно будет ожидать после успешного полета Artemis II, когда запросы на дополнительное финансирование, совершенно недостаточное все эти годы, упадут на благодатную почву. Запланированные на этот год беспилотные китайские испытания могут еще добавить желания законодателей расщедриться.

Однако определенно можно сказать, что мы на пороге нового этапа в космонавтике — люди выходят за пределы околоземной орбиты. И уже не для того, чтобы воткнуть флаг, а чтобы закрепиться и идти дальше, потому что и американские, и китайские планы однозначно говорят о желании строительства лунной базы и начала экономического освоения спутника.

Александр Ермаков, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН