На строительном рынке в подмосковном Солнечногорске начался пожар

В торговых рядах на строительном рынке в поселке Андреевка в Солнечногорском районе Подмосковья возник пожар. Площадь возгорания составляет 4,5 тыс. кв. м., передает ТАСС сообщение МЧС.

По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении участвуют 42 человека, задействовано 15 единиц техники. «Пожару присвоен повышенный ранг, что означает необходимость привлечения дополнительных сил и средств для его тушения»,— сказали ТАСС в оперативных службах. Сильный дым осложняет тушение, добавили там.

Возгорание началось с неэксплуатируемого здания, затем огонь перешел на торговый павильон. В МЧС рассматривают привлечение авиации, сообщает агентство «Москва».