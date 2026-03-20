В Туапсе суд взыскал в доход РФ активы азербайджанского бизнесмена стоимостью более 960 млн рублей

Туапсинский районный суд Краснодарского края удовлетворил требования прокуратуры об обращении в доход государства активов азербайджанского бизнесмена Шахлара Новрузова общей стоимостью свыше 960 млн руб. Решение принято в рамках исполнения обязательств по компенсации экологического ущерба, причиненного при строительстве курорта в поселке Сосновом, пишет «Ъ».

В казну переданы 100% долей в уставном капитале ООО «Сипайн Резорт», а также имущество компании стоимостью более 660 млн руб., включая незавершенный рекреационный объект площадью 56 тыс. кв. м (готовность — 56%) и трансформаторную подстанцию. Дополнительно взыскано личное имущество предпринимателя, оцениваемое примерно в 300 млн руб.: земельные участки, средства на счетах, жилой дом, квартира и автомобили.

Как установил суд, компания не исполнила ранее вынесенное решение о возмещении ущерба окружающей среде на сумму более 1 млрд руб. Нарушения были выявлены в 2024 году: при строительстве подъезда к морю была частично разрушена скала, а грунт сброшен на берег, что привело к изменению ландшафта.

Формально владельцем и директором ООО «Сипайн Резорт» является Тархан Гасанзаде, однако, по данным надзорных и правоохранительных органов, фактическое руководство проектом осуществлял Шахлар Новрузов. Обвинения по делу о нарушении природоохранного законодательства предъявлены господину Гасанзаде и руководителю подрядной организации Расиму Джабарову.

Ранее судебные инстанции подтвердили правомерность взыскания экологического ущерба: в январе 2026 года Верховный суд РФ оставил в силе соответствующие решения. Сам Шахлар Новрузов находится под стражей по делу о мошенничестве, связанном с приобретением активов в регионе.

Кроме того, в ноябре 2025 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства ряда компаний, включая Туапсинский морской коммерческий порт и Темрюкский морской перегрузочный терминал, признав их находившимися под контролем иностранного резидента, не имеющего права владеть стратегическими активами.