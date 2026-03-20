Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф дебютирует на профессиональном уровне
Олимпийская чемпионка по боксу в полусредней весовой категории (до 66 кг) Иман Хелиф из Алжира проведет первый бой на профессиональном уровне. Об этом сообщает газета L'Equipe.
Иман Хелиф
Фото: Ramzi Boudina / Reuters
Поединок пройдет 23 апреля в Париже. Бой будет рассчитан на шесть раундов по две минуты. Организатором турнира выступил промоутер Хелиф Браим Аслум. В турнире примут участие олимпийская чемпионка 2016 года француженка Эстель Моссели и ее соотечественница, победительница европейского первенства Марин Бошамп. Кто именно станет соперницей Иман Хелиф, не уточняется.
Для перехода в профессионалы Иман Хелиф получила лицензию Французской федерации бокса. Теперь она тренируется под руководством Джона Дови. По словам нового наставника, спортсменка «очень скоро будет готова побороться за титул».
В 2023 году Международная федерация бокса (IBA) отстранила Хелиф от участия в чемпионате мира из-за повышенного уровня тестостерона. Тем не менее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменку к Играм-2024, где она взяла золото.
В мае 2025 года организация World Boxing ввела обязательное гендерное тестирование для всех спортсменов старше 18 лет, участвующих в соревнованиях под эгидой структуры. В федерации отметили, что без прохождения теста Хелиф не будет допущена до турниров. В сентябре она оспорила это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Через несколько месяцев алжирка заявила, что готова пройти тестирование ради участия в Олимпиаде-2028.