ЦБ заявил о приближении экономики России к сбалансированному росту

Экономика России приближается к «траектории сбалансированного роста» после замедления экономической активности в начале года, сообщил Центробанк. При этом регулятор фиксирует «некоторое охлаждение потребительского спроса».

«На более сдержанный внутренний спрос также указывают деловые настроения бизнеса. Денежно-кредитные условия немного смягчились, но остаются жесткими»,— указано в пресс-релизе Банка России.

ЦБ указал на сдержанную кредитную активность в начале года. «Склонность домашних хозяйств к сбережению остается высокой»,— добавили в регуляторе. Напряженность на рынке труда постепенно снижается. Доля предприятий с дефицитом кадров находится на минимальном значении с середины 2023 года и продолжает уменьшаться.

20 марта ЦБ снизил ключевую ставку до 15% годовых. Годовая инфляция на 16 марта составила 5,9%. Следующие решения Банка России по ставке будут зависеть «от устойчивости замедления инфляции», сообщил регулятор.