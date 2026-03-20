Банк России констатировал ухудшение перспектив мировой экономики

Устойчивые показатели годовой инфляции в России составляют 4–5%, сообщил Центробанк. При этом, по оценкам регулятора, значительно выросла неопределенность со стороны внешних условий, влияющих на инфляцию.

«Основные проинфляционные риски связаны с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне усиления геополитической напряженности»,— указано в пресс-релизе Банка России. Проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными в среднесрочной перспективе, считает Банк России.

Темп роста цен в феврале «существенно замедлился после исчерпания влияния разовых факторов» в начале года, отмечает Центробанк. В январе и феврале годовая инфляция с поправкой на сезонность в среднем составила 10,2% после 4,4% в четвертом квартале 2025 года. Годовая инфляция на 16 марта составила 5,9%.

20 марта ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 15% годовых. Следующие решения Банка России по ставке будут зависеть «от устойчивости замедления инфляции», сообщил регулятор.