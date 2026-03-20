Снукерист Ронни О'Салливан установил необычный рекорд

Семикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан установил рекорд по серии набранных очков в этой бильярдной игре. Англичанину удалось набрать 153 балла подряд в одной из партий четвертьфинала турнира World Open против валлийца Райана Дэя. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу О'Салливана.

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Классический «максимум» в снукере равняется 147 очкам. Игрок может достичь его одним способом — сыграв за один подход 15 красных шаров в паре с 15-ю черными (черный стоит семь очков и является самым дорогим шаром), а затем поочередно забив все «цветные» — желтый, зеленый, коричневый, синий, розовый и черный.

Набрать 153 очка Ронни О'Салливану удалось благодаря нюансу правил. Его соперник допустил фол и при этом оставил биток в позиции, откуда не был виден ни один красный. Судья назначил «свободный шар». Англичанин получил право сыграть любой шар по цене красного, а затем «зачистил» стол. Максимальная серия с учетом правила «свободного шара» составляет 155 очков, однако О'Салливан дважды вместо черного сыграл розовый — второй по стоимости «цветной».

Ронни О'Салливану 50 лет. Он 41 раз побеждал на рейтинговых турнирах. Серия из 147 очков покорялась ему 17 раз за карьеру.

Роман Левищев