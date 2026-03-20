В Амстердаме усилили меры безопасности после взрыва в еврейской школе

В начальных и средних еврейских школах Амстердама усилили меры безопасности. Это стало ответом на взрыв в одной из еврейских школ в городе, который произошел на прошлой неделе. Об этом сообщила администрация города, передает издание Leidsch Dagblad.

Перед началом, во время и по окончании занятий в амстердамских еврейских школах теперь будут дежурить дополнительные группы силовиков. Кроме того, ведется круглосуточный мониторинг камер видеонаблюдения, установленных «во всех соответствующих еврейских местах» в Амстердаме. Власти заявили, что усиленные меры безопасности будут действовать «до тех пор, пока это необходимо».

При этом в муниципалитете Амстердама указали, что меры безопасности уже усиливали в городе после поджога синагоги в Роттердаме, который произошел утром 13 марта. Однако это не помогло предотвратить нападение на школу в ночь на 14 марта, сообщили власти. При обоих происшествиях никто не пострадал.

Мэр Амстердама Фемке Халсема назвала нападение на школу целенаправленным актом агрессии по отношению к еврейскому сообществу. Полиция разыскивает двух подозреваемых в диверсии. Согласно записям с камер, они подъехали ночью к школе на мотороллере, заложили взрывное устройство у внешней стены учебного заведения, после чего скрылись.

К 19 марта полиция задержала пятерых подозреваемых в поджоге синагоги в Роттердаме — молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет. Четырех из них обнаружили в машине вскоре после нападения. В автомобиле находилась канистра. По данным прокуратуры, они хотели «вселить серьезный страх» в еврейскую общину. Юношей подозревают в организации взрыва, поджоге и попытке поджога с террористическими намерениями. Ответственность за нападение на синагогу в Роттердаме взяла на себя радикальная исламистская (шиитская) группировка «Харакат Ашаб аль-Ямин аль-Исламия». Нидерланды расследуют связь нападения с военными действиями на Ближнем Востоке.