В ночь на 14 марта в еврейской школе в Амстердаме произошел взрыв. Об этом сообщило издание AD. О пострадавших на данный момент информации нет.

Полиция и пожарные оперативно прибыли на место происшествия, взрыв нанес ограниченный ущерб имуществу, пишет NOS. Мэр Амстердама Фемке Халсема заявила, что считает произошедшее целенаправленной атакой на еврейское сообщество.

«Это трусливый акт агрессии по отношению к еврейскому сообществу. Я понимаю страх евреев в Амстердаме. Они все чаще сталкиваются с антисемитизмом, и это неприемлемо. Школа должна быть местом, где детей можно безопасно обучать»,— заявила госпожа Халсема. Она отметила, что Амстердам должен быть безопасным местом для евреев.