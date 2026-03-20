В Батуми за год резко выросло число продаж квартир иностранцам

В феврале число продаж квартир в грузинском черноморском курорте Батуми выросло на 19,7% по сравнению с февралем 2025 года, сообщает Business Media (bm.ge).

Всего в феврале в Батуми было продано 1315 квартир. Объем рынка увеличился за год на 33,1%, достигнув $82 млн.

При этом число иностранных покупателей, в том числе россиян, в Батуми в феврале увеличилось по сравнению с прошлогодним аналогичным показателем на 53,9% на первичном рынке жилья и на 47,6% на вторичном рынке.

Число трансакций с участием иностранцев превысило число местных покупателей как на первичном, так и вторичном рынке жилья.

В феврале средняя цена квадратного метра увеличилась на 12,6% по сравнению с февралем прошлого года, достигнув $1334.

В 2025 году общая стоимость квартир, проданных на первичном и вторичном рынках Батуми, впервые превысила $1 млрд. Рост по сравнению с 2024 годом составил $260 млн. Цены на жилье выросли год к году на 11,5%.

В минувшем году в Батуми зафиксировано 17 053 сделки с недвижимостью. Это на 2516 сделок (14,7%) больше, чем в предыдущем году. На первичном рынке количество трансакций увеличилось на 75,2%, на вторичном рынке — на 18,2%.

Глава отдела данных консалтинговой компании Colliers Georgia Лео Чикава сообщил bm.ge, что «активнее других на батумском рынке жилья — граждане России и Израиля».

В марте в связи с событиями на Ближнем Востоке доля покупателей грузинской недвижимости из Израиля среди иностранных покупателей удвоилась год к году, достигнув 40%.

Георгий Двали, Тбилиси