Верховный суд упростил проведение повторных налоговых проверок бизнеса

Верховный суд (ВС) расширил возможности налогового контроля за бизнесом, упростив проведение повторных выездных проверок за тот же период деятельности предприятия. В 2022 году межрайонная налоговая инспекция проверила деятельность ООО «Нефтегазстрой» за 2021 год и выяснила, что компания недоплатила в бюджет 34,7 млн руб. Однако в мае 2024 года управление Федеральной налоговой службы (УФНС) назначило повторную проверку за тот же период, по итогам которой компания получила новые претензии по НДС и налогу на прибыль на 477,8 млн руб. «Нефтегазстрой» с этим не согласился и оспорил само решение УФНС о назначении повторной проверки, настаивая на отсутствии для нее оснований.

Арбитражные суды трех инстанций удовлетворили иск. Повторная проверка по Налоговому кодексу может проводиться в порядке контроля за деятельностью инспекции, проводившей первичную проверку. Однако, поскольку в первичной проверке участвовали преимущественно сотрудники того же УФНС, оснований для повторного контрольного мероприятия не было, решили суды. Управление проверяло само себя, а это недопустимо, ведь целью ревизии должен быть контроль за нижестоящей инспекцией, следует из судебных актов.

По жалобе УФНС дело передали в экономколлегию ВС, которая отменила решения нижестоящих инстанций и признала назначение второй проверки законным. «Подобная организация первичной проверки» сама по себе не препятствует проведению повторной и не нарушает права проверяемого налогоплательщика, пришел к выводу ВС. Вышестоящий налоговый орган в порядке контроля вправе «фактически заново и в полном объеме проверить деятельность» компании и может переоценить первоначальные выводы и выявить новые недоимки даже после повторного изучения тех же документов и фактических обстоятельств, отметила экономколлегия. В случае же несогласия с результатами повторной проверки налогоплательщик может защитить свои права, оспорив решение о доначислениях по ее итогам, резюмировал ВС.

Ян Назаренко