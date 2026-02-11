Повторение — мать доначисления

Верховный суд решит, в каком случае повторная налоговая проверка бизнеса является обоснованной. Спустя два года после первого мероприятия вышестоящий налоговый орган решил опять проверить деятельность компании за тот же период. Но если в первый раз доначисления составили около 35 млн руб., то во второй — превысили 477 млн руб. Арбитражные суды не увидели оснований для повторной проверки и признали ее незаконной по иску предприятия. Теперь по жалобе налоговиков вопрос рассмотрит ВС, решение которого повлияет на весь российский бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Разъяснения Верховного суда (ВС) об основаниях повторной проверки налогоплательщика будут получены в связи с делом башкирского ООО «Нефтегазстрой». В 2022 году межрайонная налоговая инспекция провела выездную проверку деятельности «Нефтегазстроя» за 2021 год. По ее итогам бизнесу начислили 34,7 млн руб. недоимки по НДС с пенями и штрафами. Решение ведомства компания не обжаловала и полностью исполнила. В мае 2024 года управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Республике Башкортостан назначило повторную проверку ООО за тот же самый период, объяснив это необходимостью контроля за нижестоящей инспекцией, а также признаками нарушений ООО «Нефтегазстрой» при взаимодействии с контрагентами. Для бизнеса цена такой бдительности оказалась велика — сумма доначислений по НДС и налогу на прибыль составила 477,7 млн руб.

«Нефтегазстрой» в суде потребовал признать назначение повторной проверки незаконным. Компания заявила об отсутствии реального контроля за работой нижестоящей инспекции, так как в рамках первой проверки более половины проверяющих были сотрудниками того же УФНС, а за координацию отвечал контрольно-аналитический отдел управления. Кроме того, запрашиваемые в ходе двух проверок документы были идентичны, что, по мнению «Нефтегазстроя», свидетельствует об отсутствии какой-либо дополнительной аналитической и контрольной работы.

УФНС, в свою очередь, указывало, что закон не запрещает участия должностных лиц вышестоящего налогового органа в первичной проверке, повторная проверка назначена обоснованно и решение о ее проведении само по себе не нарушает права налогоплательщика и не возлагает на него дополнительные обязанности, препятствующие ведению деятельности.

Арбитражные суды трех инстанций встали на сторону бизнеса, не увидев надлежащих оснований для повторной проверки. Первичная проверка проводилась «под недопустимым мажоритарным участием/контролем самого управления (с отнесением на инспекцию лишь технических функций)», следует из судебных актов.

К тому же УФНС не смогло доказать связь налогоплательщика с новыми контрагентами — оно пыталось заявить такие доказательства в апелляции, но их не приняли, поскольку документы можно было предоставить еще на этапе первой инстанции. По мнению судов, налоговики не подтвердили, что назначение повторной проверки соответствовало «критериям необходимости, обоснованности и законности».

Не согласившись с таким исходом дела, УФНС обратилось с жалобой в ВС. Ведомство настаивает, что его действия соответствовали Налоговому кодексу (НК) РФ и все условия для проведения повторной проверки соблюдены. С указанием на то, что доводы налоговиков «заслуживают определенного внимания», ВС передал дело на рассмотрение экономколлегии. Заседание назначено на 11 марта.

В «Нефтегазстрое» 11 февраля не ответили на запрос “Ъ”.

В ФНС “Ъ” уточнили, что исчерпывающие основания проведения повторных выездных налоговых проверок (ВНП) указаны в п. 10 ст. 89 НК РФ и проведение их по иным основаниям законодательством не предусмотрено.

Кто тут подконтрольный

Отстоять необоснованность назначения повторной проверки — критически важная задача для бизнеса, чтобы не допустить «бесконечного налогового контроля», отмечает налоговый консультант Tax Compliance Заури Ормоцадзе. НК РФ предусматривает возможность назначения и проведения повторных ВНП лишь в двух случаях — в порядке контроля за нижестоящими налоговыми органами и при подаче налогоплательщиком уточненной налоговой декларации с меньшей суммой налога, поясняет партнер ФБК Legal Эдуард Гюльбасаров. Повторная ВНП, уточняет он, является «исключительной мерой, применяемой в случае, когда первичная проверка не проведена должным образом». Между тем закон не устанавливает конкретных критериев контроля вышестоящего налогового органа за нижестоящим, а в судах нет единого подхода, отмечает партнер юрфирмы Taxology Алексей Артюх. Кроме того, добавляет он, вышестоящий налоговый орган не ограничен конкретными сроками назначения повторной проверки, кроме глубины в три предшествующих года.

При этом большинство повторных ВНП заканчиваются доначислением налогов и пеней, а не применением мер к нижестоящим налоговым органам и их сотрудникам, делится опытом партнер юрфирмы «Косенков и Суворов» Александр Ерасов. Более того, были случаи, когда по результатам повторной проверки доначисляли те же налоги, которые налогоплательщик ранее успешно оспорил в суде по итогам первой проверки, говорит он.

3079 исков бизнеса об оспаривании решений и действий налоговиков рассмотрели арбитражные суды за первую половину 2025 года

Управляющий партнер АБ «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов напоминает, что, согласно постановлению Конституционного суда РФ от 17 марта 2009 года, повторная ВНП допустима только при наличии объективных оснований, указывающих на неэффективность или неполноту первичной проверки, и должна отвечать критериям необходимости, обоснованности и соразмерности. По мнению господина Артюха, косвенным признаком наличия злоупотребления может быть дублирование персонального состава проверяющих при новой проверке либо отсутствие новых контрольных мероприятий. Повторная проверка не может проводиться для контроля «за самим собой» и иметь целью доначисление налогов, иначе это нарушает принцип добросовестного налогового администрирования, указывает господин Гюльбасаров.

Дело «Нефтегазстроя» важно для бизнеса в целом, говорит господин Ушкалов: «ВС либо подтвердит исключительный характер повторных проверок, либо существенно расширит инструментарий налогового контроля».

Если ВС признает повторную ВНП правомерной, это может привести к росту числа повторных проверок и расширению оснований для их проведения, предупреждает Заури Ормоцадзе. Тогда у налоговых органов появится возможность возвращаться к уже проверенным периодам под формальным предлогом контроля, а это увеличит фискальные риски и снизит инвестиционную предсказуемость, опасается господин Ушкалов. Алексей Артюх надеется, что даже в случае поддержки позиции УФНС экономколлегия ВС укажет на недопустимость административных злоупотреблений при назначении повторных проверок.

Ян Назаренко, Анна Занина