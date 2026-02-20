Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Десять лет без Gucci

Чиновникам, жившим на откаты, запросили внушительные сроки

Как стало известно “Ъ”, по десять лет заключения запросило гособвинение для бывших заместителей председателя правительства Ивановской области Ирины Эрмиш и Сергея Зобнина, обвиняемых в превышении должностных полномочий и получении взяток за заключение контрактов на капитальные ремонты со строителями. Обвиняемые, не зная о прослушках, спокойно обсуждали, как обеспечить подконтрольной фирме беспрепятственный выигрыш в государственном конкурсе и какие вещи потом купить на полученные откаты. «Я хочу стать очень богатой!» — писала дама.

Фото: Холдинг КСК

В Ленинском райсуде Иваново 20 февраля в прениях по уголовному делу о региональной коррупции выступил прокурор области Андрей Жугин. Прежде чем запросить сроки для подсудимых, генерал рассказал, что представители подрядной организации ООО «Жилстройцентр» решали все оргвопросы с чиновниками еще до проведения торгов. Получали от них документацию, осматривали объекты, в которых предстояло провести работы, и проч.

Подсудимые, отметил прокурор, активно лоббировали интересы этого ООО, предоставляя ему возможность беспрепятственного выигрыша в конкурсе, а следовательно, «и получения организацией денежных средств за выполнение работ»:

«Мы всеми тремя школами заходим на конкурс с определенным подрядчиком в надежде, что нам удастся его протащить». «Подрядчик будет вам дан, он по сути уже известен»,— привел гособвинитель слова, звучавшие в разговорах госпожи Эрмиш.

Сергей Зобнин, по словам прокурора, и вовсе не скрывал своего интереса, продвигая нужную компанию: «Вам не мошенника суют. Вам дают компанию из реестра добросовестных подрядчиков. Этот подрядчик согласован со всеми!» Тем, кто сомневался в выборе подрядчика, его услуги буквально навязывали: «Мы говорим, что у тебя выиграет та компания, которая выиграет, и ей нужно оказать содействие». «Если этот папуас собирается идти этим же путем, заявление пусть кладет на стол,— поддерживала коллегу госпожа Эрмиш и обещала:— Эти местные курицы сделают так, как им скажут».

По словам облпрокурора, госпожа Эрмиш, преследуя личные корыстные интересы, была заинтересована в увеличении собственного благосостояния, а господин Зобнин, позиционируя себя фактическим совладельцем ООО «Жилстройцентр», стремился добиться роста доходов и организации, и своих.

Прослушка зафиксировала такой диалог между ними:

— Детские сады. Вот там можно еще загрузиться. Посмотрим, где будет выгоднее,— говорила, в частности, госпожа Эрмиш.

— Я тебе говорю, уйти на 200–300 тыс., Ир, мы здесь лучше заработаем,— убеждал ее зампред правительства Зобнин.

— Надо заработать. Да, надо, мы с тобой стараемся.

— Нам с тобой неизвестно, сколько осталось тут работать, пенсия на горизонте, поэтому никакого волонтерства,— отметил господин Зобнин.

Прокурор Жугин рассказал, что исходя из исследованных в ходе судебного разбирательства переговоров доходы подсудимых в разы превышали их официальные заработки. Так, они неоднократно рассказывали друг другу, что покупали брендовые вещи, выпущенные Chanel, Gucci, Hermes и проч.

Например, по просьбе господина Зобнина Ирина Эрмиш приобрела две вазы общей стоимостью более полумиллиона рублей.

— Сколько лалик (ваза.— “Ъ”) стоит 24 см? — поинтересовался у нее перед этим Сергей Зобнин.

— В ЦУМе она 621, а предлагают за 472 тыс.,— ответила ему Ирина Эрмиш.

По словам обвинителя, женщина вообще любила похвастаться дорогими вещами, что и зафиксировали оперативники:

— Размахнулась, значит. Сумку заказала Gucci, обещают где-то через неделю.

Ну и наконец, отметил обвинитель, подсудимая не раз поясняла коллегам, что на зарплату заместителя председателя правительства Ивановской области у нее жить не получается:

— Я скудно жить не привыкла, денег я не считаю.

Согласно протоколам осмотра движения денежных средств по банковским счетам обвиняемой Эрмиш, суммы, поступавшие на них, значительно превышали официальные заработки чиновника. Так же на незаконные средства, по версии прокуратуры, жил и господин Зобнин. Среди прочего было зафиксировано, что в 2021 году он приобрел автомобиль за 10 млн руб., который использовал сам, но зарегистрировал на другого человека. В ходе прослушивания переговоров обвиняемого Зобнина также было установлено, что он интересовался приобретением недвижимости в Москве стоимостью более 70 млн руб.

После задержания чиновницы следователь обнаружил и запротоколировал оставленные ею записи, так называемые аффирмации:

  • «Я хочу стать очень богатой!»
  • «Я хочу иметь возможность покупать дорогие вещи!»
  • «Я хочу иметь недвижимость в Европе!»
  • «Я хочу иметь огромные финансовые возможности!»
  • «Я хочу иметь очень много денег!»

Для Ирины Эрмиш по совокупности обвинений прокуратура запросила десять лет общего режима со штрафом в размере 30 млн руб. и запретом занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий на государственной службе, на срок 11 лет. Сергею Зобнину грозит 12 лет заключения и столько же запрета, а также 30-миллионный штраф. Еще один фигурант, экс-глава «Жилстройцентра» Дмитрий Федулов, активно сотрудничавший со следствием и признавший вину, отделается четырьмя годами.

По данным следствия, компания, откатывавшая чиновникам, получила 21 муниципальный контракт на 800 млн руб. По иску прокуратуры эти деньги были взысканы в бюджет.

Николай Сергеев

  • Газета «Коммерсантъ» №31 от 21.02.2026, стр. 3

