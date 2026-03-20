Александра Гладышева осудили на 7,5 года по делу о вымогательстве у Марии Михайловой

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил руководителя фирмы «Глагол» Александра Гладышева к 7,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его признали виновным в причастности к вымогательству денежных средств у экс-претендентки в губернаторы Санкт-Петербурга Марии Михайловой.

Будучи генеральным директором ООО «Информационный Департамент «Оперативное Прикрытие», являющегося учредителем средства массовой информации — «Конкретно.ру», Кирилл Метелев 15 мая 2024 года вступил в сговор с неустановленными лицами из состава руководителей и сотрудников ООО «Диалан» и ООО «Версия» для вымогательства денежных средств под угрозой распространения порочащих сведений. К участию в этом плане привлекли Александра Гладышева, обладающего специальными знаниями в области администрирования сайтов и функционирования СМИ, навыками в пользовании вычислительной техникой.

У бывшей кандидатки в губернаторы Санкт-Петербурга Марии Михайловой вымогали 15 тыс. долларов США за снятие с публикации статьи с негативной информацией о ней. Фигуранты также требовали заключить договор, якобы об оказании информационных услуг, госпожа Михайлова должна была выплачивать соучастникам деньги. После переговоров сумма снизилась до 10 тыс. долларов США.

В рамках операции полиции Кириллу Метелеву передали чуть более миллиона рублей. Получив деньги, он сказал Гладышеву снять три текста с публикации. Подсудимый вину не признал, так как считает, что в его действиях нет состава преступления.

Александра Гладышева осудили на 7,5 года с отбыванием наказания в ИК строгого режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Ему также запрещено два года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в электронных или информационных телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете, а также публичным размещением на них информационных материалов. Суд удовлетворил иск на 100 тыс. рублей.

Татьяна Титаева